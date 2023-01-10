Evlat katili anneye ’tahrik’ indirimi gerekçesi: Darp

'YERDE GÖRDÜĞÜ POŞETİ YÜZÜNE BASTIRDI'

Mahkeme; sanık Ayşe Vural'ın olay günü kendisine saldırması üzerine boynundaki ince fularından tutup yere doğru çektiği Zeynep Vural'ın yere düştükten sonra hırıltılı sesler çıkardığını, kızının kalkıp, kendisini öldürmesinden korkarak yerde gördüğü poşeti ağzına ve burnuna doğru bastırıp, bir süre bu şekilde tuttuğu yönündeki beyanına dikkat çekti. Anne Vural'ın ilk başta kızı Zeynep'in sızdığını düşündüğünü, öldüğünü ilk başta fark etmediğini, kontrol etmek için tekrar odaya gittiğinde öldüğünü anladığını beyanlarına da dikkat çekip, gerekçeli kararda yanıt verdi. Heyet, İzmir Morg Dairesi Başkanlığı'ndan alınan raporu da dikkate alarak sanığın olay günü aniden gelişen kastla ele geçirilemeyen ip veya benzeri materyal ile maktulün boğazını sıktığını, sonrasında da yerde gördüğü poşeti maktulün ağzına ve burnuna doğru bastırarak, Zeynep'in boğularak ölümüne sebebiyet verdiğine kanaat getirdi.

'BASİT SALDIRI DIŞINDA EYLEM YOK'

Sanık Ayşe Vural, her ne kadar kızını öldürme kastının olmadığını söylese de beyanlarından öldürme kastıyla hareket ettiğinin anlaşıldığı belirtildi. Olay anında Zeynep Vural'ın, annesine yönelik basit saldırı dışında eyleminin olmadığına gerekçeli kararda dikkat çekildi. Sanık Ayşe Vural'ın meşru savunma ve meşru savunmanın heyecan, korku veya telaşla aşılması sonucuyla ölümün meydana geldiği şeklinde değerlendirme yapılamayacağı da gerekçeli kararda yer aldı.