Evlat nöbeti tutan annelere karanfil

AK Parti'li Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 yıldır evlat nöbeti sürdüren aileleri ziyaret etti.

Başkan Beyoğlu, "40 yıldır kardeşi kardeşe düşman eden, sözde Kürtleri savunduğunu iddia edip Kürtlerin kanını döken ve evlatlarını ellerinden alan örgüte karşı dünyaya örnek olacak bir mücadele ortaya koyuyorsunuz.

Tarih bir gün bunu destan olarak yazacak, sizlerde bu mücadelenin kahraman anne ve babaları olarak anılacaksınız. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletimiz ve bizler sonuna kadar yanınızdayız" diye konuştu.

Başkan Beyoğlu ve Eşi Dürdane Beyoğlu, evlat nöbetinin devam ettiği bölgede görev yapan kadın polis memurları ve kadın sağlık çalışanlarına da karanfil hediye ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.