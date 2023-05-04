Haberler Yaşam Haberleri Evlat nöbetindeki anne çocuğuna seslendi: “Orada sizin yararınıza olan hiçbir şey yok”
Giriş Tarihi: 4.5.2023 13:31

Evlat nöbetindeki anne çocuğuna seslendi: “Orada sizin yararınıza olan hiçbir şey yok”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

İHA
Evlat nöbetindeki anne çocuğuna seslendi: “Orada sizin yararınıza olan hiçbir şey yok”
3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 340'ıncı günüde aralıksız sürüyor. Evladının 8 yıl önce İstanbul'da okul okurken HDP aracılığıyla kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri süren Mikail'in annesi Gevez Erdinç, çocuğuna 'teslim ol' çağrısında bulundu.
Çocuğunu almadan oturma eylemini terk etmeyeceğini dile getiren Erdinç, "Benim oğlum 8 yıl önce İstanbul'da Marmara Üniversitesinde okurken, kandırılarak dağa kaçırıldı. Oğlum, eğer beni görüp duyuyorsan gel teslim ol. Vatanımız ve bayrağımıza sığın. İnşallah en kısa zamanda senin gelişini kutlarız. Sen tek değil, dağdaki tüm çocukların gelmesini istiyoruz. Orada sizin yararınıza olan hiçbir şey yok. Artık gelin, aileniz sizi bekliyor" dedi.

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Evlat nöbetindeki anne çocuğuna seslendi: “Orada sizin yararınıza olan hiçbir şey yok”
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