Evlat nöbetindeki anne Nazlı Sancar: Evlatlarımızı istiyoruz

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için nöbet tutan ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 64 haftadır devam ediyor. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle HDP binasının önüne yürüdü. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüş sırasında aileler, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı. Aileler ise müzik sesine tepki gösterdi.



'EVLATLARIMIZI İSTİYORUZ'

Nazlı Sancar, 12 yıldır kaybolan kızı Şerima için eyleme katıldığını ve her hafta yeni umutla geldiklerini söyleyerek, "Evlatlarımız bizi görsün ve devlet güçlerine teslim olsun istiyoruz. 64 haftadır bu eylemimize devam ediyoruz. Biz sadece burada hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımızın kaybolduğu yerde, çocuklarımızı arıyoruz. Bu kapıdan çocuklarımızı almadan ayrılmayacağız. Biz tüm aileler kararlıyız. Çocuklarımızın ya ölüsünü ya da dirisini bu vatan hainlerinden alacağız. Çocuklar, ölüsü veya dirisi geri gelecek. HDP sanmasın ki biz aileler bundan vazgeçeceğiz. Biz haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.



Kızım Şerima eğer beni görüyor veya duyuyorsan, gel devlet güçlerine teslim ol. Orası senin yerin değil kızım. Gel hayatına kaldığın yerden devam et. Bu vatan hainlerine inanma. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Ne olursun artık gel. Bu acı ve gözyaşları bitsin. Kolumuz, kanadımız kırılmış, her yerde eksikliğin var. Çocukları dağda olan ailelere de sesleniyorum. Gelin HDP ve PKK'dan korkmayın. Katillerin ellerinde çocuklarınızı bırakmayın. Gelin bize destek verin ve sesimize ses olun" diye konuştu.

Bir süre HDP İl Binası önünde oturan aileler, eylemin ardından dağıldı.