Haberler Yaşam Haberleri Evlatları için engel tanımayan kahraman anneler
Giriş Tarihi: 3.12.2021

Evlatları için engel tanımayan kahraman anneler

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Evlatları için engel tanımayan kahraman anneler

Onlar, hayatlarını engelli olan çocuklarına adayan kahraman anneler. Kızı serebral palsi hastası Gülden Ödemiş “Yürümesi bir hayaldi. Anneler asla pes etmesin” derken, kızı tekerlekli sandalyeye bağlı Fadik Satılmış “Bir engelli annesinin en büyük korkusu çocuğundan önce ölmektir” diye konuştu

Bugün Dünya Engelliler Günü. OECD, AB ve Türkiye verilerine göre, dünya nüfusunun yüzde 15'i, yani 1 milyar kişi engelli. SABAH, hayatları mücadeleyle geçen ve hayatlarını evlatlarına adayan 'asla pes etmeyen anneler'le konuştu. İşte dört anne, dört hikâye....



GÜLDEN ÖDEMİŞ: İkiz annesiyim. Kızımın adı Görkem, erkeğin Görkey. İkisi de doğumda sıvı birikimi sonucu beyin kanaması geçirdi. 55 gün yoğun bakımda kaldılar. Görkem 4 aylıkken bazı anormalliklerin olduğunu fark ettim. Kasılmaları olmuyordu, bacakları bükülmüyordu. Serebral palsi (beyin felci) teşhisi kondu. Fizik tedaviye başladığında 6 aylıktı. Kundakta olması gerekirken haftanın 5 günü fizik tedavideydi. Hayatımın en büyük sınavını yaşadım. 8 yıllık fizik tedaviyle ayak ve bilek ortezlerini takarak yürümeye başladı. Engelli annelerine tavsiyem, asla pes etmesinler, umutlarını kaybetmesinler. Görkem öğretmen olmayı çok istiyor. Hayalim, onun hayalini gerçekleştirmek.



ALİYE COŞ: Oğlum Nurullah Salih, 5 yaşında trafik kazası sonrası engelli oldu. Çocuk gelişimi uzmanıyım. İlkokula başlayınca, yanında refakatçi olabilmek için mesleğimi bıraktım. Fizik tedaviler ile ellerini ve kollarını eskiye göre daha iyi kullanmaya başladı. Çocuğumu fizik tedaviye götürebilmek için maddi imkânlarımızı sonuna kadar zorluyoruz. Vaktimin çoğunu Nurullah Salih'e ayırdığımdan diğer iki çocuğumla vakit geçiremediğim için üzülüyorum. Ama kızlarım fedakârlık yapıp bana destek oluyor. Engelli annelerine sesleniyorum: Pes etmeyin.




FADİK SATILMIŞ: 9 yaşındaki kızım Ravza tekerlekli sandalyeye bağlı. Beynimde kadınlık hormanlarını salgılayan bir bezde tümör çıktı. Ameliyat olursam bir daha çocuk sahibi olamayacağımı öğrendim. Ameliyat olmayıp, kör kalma riskine rağmen doğurdum. Kariyerimden, hobilerimden, sosyal hayatımdan her şeyimden vazgeçtim. Ravza'ya tüm gücümle, en iyi şekilde bakabilmek için en ufak bir baş ağrısı bile yaşamak istemiyorum. Bir engelli annesinin en büyük korkusu çocuğundan önce ölmektir. Hayatımda en üzüldüğüm an Ravza'nın "Ben de bisiklet sürmek istiyorum anne, ben neden bisiklet süremiyorum?" demesiydi. Çaresizliğin en dibini yaşadım.



FATMA ZAN: 8 yaşındaki kızım Berra Betül'ün, 40 günlükken sağ elini oynatamadığını fark ettik. Serebral palsi teşhisi kondu. Adını bile bilmediğimiz bir hastalıktı. Hemen fizik tedaviye başladık. Berra iki yaşındayken epilepsi nöbetleri geçirmeye başladı. Doktorumuz bize "Sizi çok uzun bir süreç bekliyor. Çok yorulacaksınız. Hiç ilerlemiyor, iyileşmiyor sanacaksınız, bıkacaksınız. Ama hiçbir zaman bırakmayacaksınız. Ve en sonunda da ödülünü alacaksınız" demişti. Biz ödülümüzü aldık... Berra şu an yüzme, resim, mozaik, halı dokuma, drama, müzik kurslarına gidiyor ve hepsinde de gayet başarılı. En büyük hayali milli yüzücü olmak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hekimlerden sonra sağlık çalışanlarına zam TBMM'nin gündeminde
Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Abdullah Gül isminde anlaşacaklarını duyuyorum
Son dakika: Erkan Petekkaya'dan üzen haber! Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
İBB’nin skandal satışına mahkemeden ret!
Cristiano Ronaldo bir kez daha tarih yazdı! Manchester United-Arsenal maçına damga vurdu!
WBC'de dev maç heyecanı! Usyk'ten Tyson Fury'e dövüş çağrısı...
FETÖ’cü Kanter’in ABD Hükümetine yalakalığı ters tepti: 'Çeneni kapa ve top sür'
Savaş çanları çalarken ABD ve Rusya arasında kritik toplandı: Kritik ana gelindi
Son dakika: 2 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Günde 1 dakikanızı ayırın! Sıkı ve dümdüz bir karın için en etkili egzersiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Evlatları için engel tanımayan kahraman anneler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA