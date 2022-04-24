Yeni Zelanda Gaziler Bakanı Meka Whaitiri, Çanakkale'de sadece Yeni Zelanda ve Avustralya'nın değil Türk milletinin de yaklaşık 100 yıl önce yaşadığı kayıpları anmanın kendileri için önemli olduğunu belirtti. Çanakkale Kara Muharebeleri'nin 107. yılı anma törenlerine katılmak üzere gelen Bakan Whaitiri, şunları söyledi: "Yeni Zelanda halkıyla Türk halkı arasında konukseverlik, tarih, dil sevgisi konusunda ortak bağlar var. Bir savaşı paylaştık, düşmanlığı paylaştık, büyük bir kaybı paylaştık.Bu yüzden sadece Avustralya ve ülkemin değil Türkiye'nin de büyük kaybını, Türk halkı ve Türk hükümetine büyük bir minnettarlık duyarak anmak üzere burada bulunmak önemli. Türk halkının çok sıcakkanlı olduğunu gözlemledim. Zaten, cana yakınlığı ve merhametiyle Çanakkale'de hayatını kaybeden Yeni Zelanda ve Avustralya askerini defnetti ve onlarla yakından ilgilendi. Evlatlarımıza baktığınız için teşekkür ederim ki onlar bizim için çok büyük anlam ifade ediyor. İnanıyorum ki iki ülke arasında sahip olduğumuz dostluk sürecek."SEDDÜLBAHİR Kalesi Restorasyon, Çevre Düzenleme ve Teşhir- Tanzim Projesi çalışmaları sırasında bulunan, Çanakkale Kara Savaşları'nda yaşamını yitiren 17 Fransız askerinin kemikleri, düzenlenen törenle, Fransız yetkililere teslim edildi. Morto Koyu'ndaki Fransız Mezarlığı'na götürülen askerlerin kemikleri burada törenle defnedildi.KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yıl dönümü anma etkinliklerine katıldı. Süngübayırı Şehitliği sonrası 57. Piyade Alayı Şehitliği'ne geçen Ersoy, dua edip mezarlara karanfil bıraktı. Ersoy, Gelibolu Yarımadası'nda restorasyonu süren Seddülbahir Kalesi'ni de gezdi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Ersoy'a Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve diğer ilgililer eşlik etti.