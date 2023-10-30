Evlenme teklif ettiği gün öldürüldü

İzmir'de, bir markette çıkan tartışmada cinayete kurban giden müteahhit Semih Kenan Köse'nin öldürüldüğü gün çıktıkları tekne turunda sevgilisine evlilik teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.Müteahhit Semih Kenan Köse'nin (30) market arabalarının çarpışması sonucu çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldüğü olayın ardından yürek burkan bir detay ortaya çıktı.Urla ilçesinde geçen 16 Ekim'de meydana gelen olayda, emlakçılık yapan ve inşaat şirketi olan kick boksçu Sercan Bavkır ile müteahhit Semih Kenan Köse arasında, alışveriş arabalarının çarpışması nedeniyle tartışma çıkmış ve kavgada Köse bıçaklanarak öldürülmüş, sevgilisi Sibel Kabadayı (27) ise yaralanmıştı.Olayın ardından katil zanlısı Sercan Bavkır ile kardeşleri Serkan ve Taylan Bavkır tutuklanmıştı. Hayatını kaybeden Semih Kenan Köse'nin, cinayetin yaşandığı gün gittikleri tekne turunda sevgilisi Sibel Kabadayı'ya evlenme teklif ettiği ortaya çıktı. Karadayı'nın da Köse'nin teklifini kabul ettiği öğrenildi.