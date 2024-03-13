Evliliğin düşmanı horlama

Yaşam kalitesini düşüren horlama ve uyku apnesi ilişkilere de zarar veriyor. BBC'de yer alan habere göre, İngiltere'de horlayan 15 milyon kişi var ve bu durum 30 milyon insanı etkiliyor. Ancak horlayanın kim olduğundan bağımsız olarak, bu durum çok dramatik sonuçlara yol açıyor. ABD ile İngiltere'deki boşanmaların en büyük nedenlerinden biri olduğu söyleniyor. Fakat bunu destekleyecek somut veriler bulmak zor. İngiltere'den aile avukatı Rita Gupta, horlama bağlantılı birçok boşanma vakasına rastladıklarını dile getirdi. Aile avukatı bu soruna yönelik adım atılmamasının da sık görülen bir sorun olduğunu belirtti. Öte yandan haberde, uyku apnesinin tedavisi için kilo verilmesi, sigara ve alkolün bırakılması öneriliy