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Giriş Tarihi: 4.1.2024 11:31 Son Güncelleme: 4.1.2024 12:43

Evliya Çelebi, Seyahatnamesi'nde yazmıştı... Tarihi yola koruma kalkanı!

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde de bahsedilen Bergama'daki Roma Dönemi’nden kalma antik yol, birinci derece arkeolojik SİT ilan edilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde yazmıştı... Tarihi yola koruma kalkanı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir'deki tarihi alanlara bir yenisini daha ekledi. İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bir bölgeyi daha koruma altına aldığını duyurdu.

BULGULARA RASTLANDI

Bergama'nın Atçılar ve Seklik Mahallesi sınırlarında kalan antik yol kalıntısı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından mercek altına alındı. Kurul tarafından bölgede yapılan incelemeler sonucu elde edilen bulgular aşığında bazı alanlar birinci derece arkeolojik SİT ilan edildi. Karar, tapuya şerh olarak düşürüldü.

KERVAN YOLU OLARAK KULLANILIYORMUŞ

Antik yolun Roma Dönemi zamanında yapıldığı tahmin ediliyor. Ayrıca Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde de bahsedilen yolun Manisa-Bergama, Bergama-Menemen-Güzelhisar güzergahı arasında kervan yolu olarak kullanıldığı belirtiliyor. Yolların devamının tahribatlar nedeniyle izlenemediği Kurul raporunda yer aldı.

SU KUYULARINA DA KORUMA

Kurul ayrıca yol güzergahında yer alan su kuyularını da korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil etti. Karar Resmi Gazete de de yayımlandı.

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Evliya Çelebi, Seyahatnamesi'nde yazmıştı... Tarihi yola koruma kalkanı!
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