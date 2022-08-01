EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 1 Ağustos 2022 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son durum

SON DAKİKA HABERİ | BAKAN BİLGİN`DEN EYT AÇIKLAMASI: ÇÖZÜM YOLLARI ÜRETİYORUZ

Bursa`da konuşan konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. EYT dosyasının önlerinde olduğunu ve ileriki günlerde tamamlanacağını söyleyen Bakan Bilgin, "Türkiye`nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz. Formüller buluyoruz" dedi.

AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI! TARİH BELLİ OLDU...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunun çözümü için masada çeşitli formüller bulunurken, Dağ çalışmaların hızlandığını belirtti. Hamza Dağ EYT sorunun çözüleceği tarihi de açıkladı. Buna göre 2022 yılının sonu 2023'ün başında EYT çözüme kavuşmuş olacak.