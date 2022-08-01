EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 1 Ağustos 2022 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son durum

3600 ek gösterge ardından çalışma sırası Emeklilikte Yaşa Takılanlarda! EYT son dakika haberleri takip edilirken Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in "En uygun formül devreye sokulacak" sözü heyecanlandırdı. EYT düzenlemesinin gündemlerinde olduğunu ve önümüzdeki günlerde tamamlanacağını dile getiren Bakan Bilgin, sürece dair son durumu açıkladı. Peki EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 1 Ağustos 2022 Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son dakika gelişmeleri…
Bursa`da konuşan konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. EYT dosyasının önlerinde olduğunu ve ileriki günlerde tamamlanacağını söyleyen Bakan Bilgin, "Türkiye`nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz. Formüller buluyoruz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunun çözümü için masada çeşitli formüller bulunurken, Dağ çalışmaların hızlandığını belirtti. Hamza Dağ EYT sorunun çözüleceği tarihi de açıkladı. Buna göre 2022 yılının sonu 2023'ün başında EYT çözüme kavuşmuş olacak.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak da bilinen EYT, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı çalışanların emekli olabilmeleri için öne sürülen yaş şartını hedefliyor.
Bu bağlamda prim ödemelerini ve sigortalılık süresini tamamlayan vatandaşlar, 1999 yılında çıkarılan yasa doğrultusunda yaş şartını yerine getirmeyenler emekli olamıyor.
EYT çalışmaları, 1999 yılından önce sigorta girişi olanların emekli olup olmamalarıyla iligl olan yaş koşulunu değerlendiriyor.
Bakan Bilgin konuya dair açıklamalarda bulunmuştu. İşte son durum
"EYT ÇALIŞMASINI TAMAMLADIĞIMIZ GÜN AÇIKLAYACAĞIM"
En uygun formülle çalışmanın netleştiğinde kamuoyu ile paylaşacağını bildiren Bakan Bilgin, "Daha önce 3600`de yaptığımız gibi, asgari ücrette yaptığımız gibi, yarın da sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basın mensuplarıyla paylaşacağım. Diğer gün geçici işçiler sorunu var. Onu tamamladığımız gün, onlarla ilgili açıklama yapacağım. EYT var, EYT`yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım" ifadelerini kullandı.