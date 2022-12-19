EYT son dakika haberleri: Takvim, taslak, yaş şartı, prim… EYT ne zaman çıkacak, yaş sınırı var mı, şartları neler?

EYT son dakika haberleri emekli olmak isteyen ama yaş haddine takılan vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Bakan Bilgin gelişmeleri aktarırken 2023 yılı için çözülecek konular arasında olduğu aktarılan emeklilikte yaşa takılanlar için son çalışmalar Başkan Erdoğan'ın da gündeminde yer alıyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak, yaş sınırı var mı, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, EYT son durum ile son açıklamalar…
EYT HABERLERİ SON DAKİKA: DETAYLARI BAKAN NEBATİ AKTARACAK!
EYT kapsamında kıdem tazminatı sebebiyle işverenin üzerinde oluşacak yükü hafifletme çalışmaları Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde başlayacak.
Yüzde 75 kefalet oranıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği sağlanacak. Detayları Bakan Nebati aktaracak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI!
Başkan Erdoğan'a yöneltilen "EYT konusunun 2023'e girmeden gündemden kalkacağını, geniş kapsamlı bir çözüme kavuşacağını söyleyebilir miyiz?" sorusu şöyle cevaplandı:
Tabii bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Asgari ücret meselesiyle ilgili çalışmalar da aynı şekilde zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023'e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız.
EYT YAŞ ŞARTI DEĞİŞİYOR MU?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşen emeklilikte yaşa takılanlar toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı.
EYT yasası için taslak çalışma tamamlandı.
EYT düzenlemesi ardından prim ve sigorta süresini dolduran 2 milyon kişinin bir anda emekli olması bütçe üzerinde etkili olacak. Ağır bir yük olmasından endişe eden işverenler konuyla ilgili talepte bulundu.
Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu. Ancak son kararı Başkan Erdoğan verecek. Taslak çalışmayı değerlendirecek Recep Tayyip Erdoğan, yaş şartını da değerlendirmeye alacak.
Bakan Bilgin tarafından 1,5 milyon kişiyi kapsadığı aktarılan düzenleme ilgili Meclis tarihi olarak Aralık ayı verilmişti. Meclis takvimine bakıldığında 5 – 16 Aralık tarihleri arasında bütçe görüşmelerinin yapılması bekleniyor.
Bu tarihler arasında yasa teklifi Meclis gündeminde olmayacak. Yasanın 2023 Ocak ayında görüşülmesi bekleniyor.
Yeni yıl için 5-15 Ocak 2023 tarihleri konuşulmaya başlamıştı.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, sözleşmeliye kadro ve EYT açıklaması ile yasa tarihine dikkat çekti:
"Meclis takvimine uygun şekilde bunları çalışıp getireceğiz. Aralık ayında yapma planımız söz konusu. En kötü ihtimalle 2023 başında yasalaşmasına şahit olacağız"
Geçtiğimiz gün asgari ücret ve EYT son durumu hakkında TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Bakan Bilgin görüşmesi sonrası Akkol şu ifadeleri kullandı:
"EYT konusunda hem çalışan hem de işletmelerin beklentilerini aynı anda karşılayacak düşünceler olduğunu biliyoruz. Biz TİSK olarak beklentilerimizi çözüm önerisi olarak sunmayı seven teşkilatız. EYT kapsamında da benzer yaklaşımımız var.
Emekli olup çalışmaya devam edecek çalışanların SGK ve işveren primi artıyor."
"Yüzde 80'in üzerindeki EYT'liler iş hayatına devam etmek istiyor. Devletten Maaş almak ve işletmede çalışmak istiyor. Çok sayıda işveren istihdamı devam ettirmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Bu uyumun kaybolmamasını istiyoruz. Emekli çalıştırırsanız maliyet söz konusu. Sayın bakanım müjdeli haberi vermişti. Emeklilerle emekli olmayan çalışanlar arasında SGK prim farkı giderilecek."
Bakan Bilgin tarafından son aktarılan gelişmelere göre bir süredir gündemde yer alan prime takılma meselesi de çözüldü:
"Milyonlarca EYT'li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak, prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1.5 milyon insan var. 1.5 milyon dediğim rakam, haziranda aldığımız veri.
Bu rakam yılsonu itibarıyla değişir. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söyledi. Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.
İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan değil."
EYT yasası öncesinde düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağını öğrenmek isteyen vatandaşların hizmet dökümlerinde kontrol etmeleri gereken belli başlı noktalar bulunuyor.
Bunlar arasında, eksik prim, çizelgede yanlışlık ya da kimlik bilgilerinin başkalarına ait olması gibi sorunların var olup olmadığı dikkatlice incelenmeli.
Primlerde yer alan k,ş,s harfleri de hizmet dökümünüz üzerinde dikkat edilmeli. Kontrollü, şüpheli, sahte ve paravan işyeri anlamlarına gelen bu harflere göre bazı şirketlerin primleri Sosyal Güvenlik Kurumu SGK'ya ödemediği tespit edilebiliyor. Sahte sigorta olması halinde hak kazanılmış olsa da hizmetlerin silinme tehlikesi bulunuyor.
EYT formülleri hakkında sosyal medya mecralarında konuşulmaya başlansa da konuyla ilgili Bakan Bilgin'in yanıtı net olmuştu:
"Bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim bir defa. Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde yok öncelikle onu söyleyeyim. Televizyonda çıkarıyorlar işte 'şunlar da girecek bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. 1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz.
Önümüzde tek bir model var yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yılları gibi, bunları gözden geçirip, en uygun en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız."