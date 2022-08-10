EYT düzenlemesi için 6 adımlı bir çalışma devam ederken öncelik olarak kapsamın belirlenmesine çalışılıyor.

Böylece kimlerin EYT'li sayılacağı da ortaya çıkmış olacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yılını ve primini doldurmasına rağmen yaş şartı nedeniyle emekli olamamış sigortalılar şu anda EYT kapsamında sayılıyor.

Ancak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamasına rağmen yılını veya primini tamamlamamış olanlar da bulunuyor.

Bunların dışında farklı kurumlarda çalıştığı için prim ve yıl şartı değişen sigortalılar da var. bu yüzden kapsamın belirlenmesi için önemli bir çalışma yürütülüyor.