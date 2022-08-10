EYT yasası son dakika bugün gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Prim ödemelerini tamamlayan ancak emeklilik için yaşını bekleyen binlerce vatandaşa erkeklerde 52 kadınlarda 50 yaş ve prim formülü yolda. Bu noktada ise "EYT yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte EYT yasası 2022 son durum ve tüm detaylar...
Bursa`da konuşan konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. EYT dosyasının önlerinde olduğunu ve ileriki günlerde tamamlanacağını söyleyen Bakan Bilgin, "Türkiye`nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz. Formüller buluyoruz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunun çözümü için masada çeşitli formüller bulunurken, Dağ çalışmaların hızlandığını belirtti. Hamza Dağ EYT sorunun çözüleceği tarihi de açıkladı. Buna göre 2022 yılının sonu 2023'ün başında EYT çözüme kavuşmuş olacak.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak da bilinen EYT, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı çalışanların emekli olabilmeleri için öne sürülen yaş şartını hedefliyor.
Bu bağlamda prim ödemelerini ve sigortalılık süresini tamamlayan vatandaşlar, 1999 yılında çıkarılan yasa doğrultusunda yaş şartını yerine getirmeyenler emekli olamıyor.
EYT çalışmaları, 1999 yılından önce sigorta girişi olanların emekli olup olmamalarıyla iligl olan yaş koşulunu değerlendiriyor.
Bakan Bilgin konuya dair açıklamalarda bulunmuştu. İşte son durum
"EYT ÇALIŞMASINI TAMAMLADIĞIMIZ GÜN AÇIKLAYACAĞIM"
En uygun formülle çalışmanın netleştiğinde kamuoyu ile paylaşacağını bildiren Bakan Bilgin, "Daha önce 3600`de yaptığımız gibi, asgari ücrette yaptığımız gibi, yarın da sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basın mensuplarıyla paylaşacağım. Diğer gün geçici işçiler sorunu var. Onu tamamladığımız gün, onlarla ilgili açıklama yapacağım. EYT var, EYT`yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım" ifadelerini kullandı.
EYT düzenlemesi için 6 adımlı bir çalışma devam ederken öncelik olarak kapsamın belirlenmesine çalışılıyor.
Böylece kimlerin EYT'li sayılacağı da ortaya çıkmış olacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yılını ve primini doldurmasına rağmen yaş şartı nedeniyle emekli olamamış sigortalılar şu anda EYT kapsamında sayılıyor.
Ancak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamasına rağmen yılını veya primini tamamlamamış olanlar da bulunuyor.
Bunların dışında farklı kurumlarda çalıştığı için prim ve yıl şartı değişen sigortalılar da var. bu yüzden kapsamın belirlenmesi için önemli bir çalışma yürütülüyor.