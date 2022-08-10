Haberler Yaşam Haberleri EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlara yaş sınırı müjdesi! EYT yasası nedir, kimler yararlanabilecek?
Giriş Tarihi: 10.8.2022 10:31

EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlara yaş sınırı müjdesi! EYT yasası nedir, kimler yararlanabilecek?

Emeklilik için prim ödemelerini tamamlayan ancak yaşa takılan binlerce vatandaşın gözü EYT yasası çalışmalarında. 6 adımlı çalışmada çeşitli formüller öne çıkarken en çok dikkat çekenler ise yaş barajının değişmesi ve kısmi emeklilik gibi maddeler oldu. Bakanlık yıl sonuna kadar bu konunun çözüme kavuşacağının sözünü vermişti. Peki, EYT yasası nedir, kimleri kapsıyor? Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar ve son durum...

EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlara yaş sınırı müjdesi! EYT yasası nedir, kimler yararlanabilecek?

EYT yasası son dakika bugün gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Prim ödemelerini tamamlayan ancak emeklilik için yaşını bekleyen binlerce vatandaşa erkeklerde 52 kadınlarda 50 yaş ve prim formülü yolda. Bu noktada ise "EYT yasası ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte EYT yasası 2022 son durum ve tüm detaylar...

SON DAKİKA HABERİ | BAKAN BİLGİN`DEN EYT AÇIKLAMASI: ÇÖZÜM YOLLARI ÜRETİYORUZ

Bursa`da konuşan konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. EYT dosyasının önlerinde olduğunu ve ileriki günlerde tamamlanacağını söyleyen Bakan Bilgin, "Türkiye`nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz. Formüller buluyoruz" dedi.

AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI! TARİH BELLİ OLDU...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunun çözümü için masada çeşitli formüller bulunurken, Dağ çalışmaların hızlandığını belirtti. Hamza Dağ EYT sorunun çözüleceği tarihi de açıkladı. Buna göre 2022 yılının sonu 2023'ün başında EYT çözüme kavuşmuş olacak.

EYT NEDİR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak da bilinen EYT, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı çalışanların emekli olabilmeleri için öne sürülen yaş şartını hedefliyor.

Bu bağlamda prim ödemelerini ve sigortalılık süresini tamamlayan vatandaşlar, 1999 yılında çıkarılan yasa doğrultusunda yaş şartını yerine getirmeyenler emekli olamıyor.

EYT çalışmaları, 1999 yılından önce sigorta girişi olanların emekli olup olmamalarıyla iligl olan yaş koşulunu değerlendiriyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası EYT son durum 2 Ağustos 2022: EYT nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EYT SON DURUM NE?

Bakan Bilgin konuya dair açıklamalarda bulunmuştu. İşte son durum

"EYT ÇALIŞMASINI TAMAMLADIĞIMIZ GÜN AÇIKLAYACAĞIM"

En uygun formülle çalışmanın netleştiğinde kamuoyu ile paylaşacağını bildiren Bakan Bilgin, "Daha önce 3600`de yaptığımız gibi, asgari ücrette yaptığımız gibi, yarın da sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basın mensuplarıyla paylaşacağım. Diğer gün geçici işçiler sorunu var. Onu tamamladığımız gün, onlarla ilgili açıklama yapacağım. EYT var, EYT`yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

EYT SON DAKİKA HABERLERİ: EYT’liye erkeklerde 52 kadınlarda 50 yaş ve prim formülü! Emeklilik yolu için 6 adımlı çözüm rotası

EYT düzenlemesi için 6 adımlı bir çalışma devam ederken öncelik olarak kapsamın belirlenmesine çalışılıyor.

Böylece kimlerin EYT'li sayılacağı da ortaya çıkmış olacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yılını ve primini doldurmasına rağmen yaş şartı nedeniyle emekli olamamış sigortalılar şu anda EYT kapsamında sayılıyor.

Ancak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamasına rağmen yılını veya primini tamamlamamış olanlar da bulunuyor.

Bunların dışında farklı kurumlarda çalıştığı için prim ve yıl şartı değişen sigortalılar da var. bu yüzden kapsamın belirlenmesi için önemli bir çalışma yürütülüyor.

EYT yasası ile birlikte burada bir ortalama yaş gelmesi söz konusu olabilecek. Yapılan değerlendirmelere göre kadınlarda 50 erkeklerde ise 52 yaş sınırının gelmesi değerlendirilen alternatifler arasında bulunuyor.

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EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlara yaş sınırı müjdesi! EYT yasası nedir, kimler yararlanabilecek?
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