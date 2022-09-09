EYT SON DURUM: Bakan Bilgin masadaki formülleri duyurdu! EYT ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlanlara müjde Bakandan geldi!

Büyük Türkiye davasının yeni bir dava olmadığını, bu topraklarda bin yıldır süren bir dava olduğunu belirten Bilgin, "Bin yıl önce buranın adı 'Anatolia' idi. Buranın adını Türkiye yapan bir milletiz. Türkiye herhangi bir ülkenin adı değildir. Türkiye dünyanın merkezinde olan bir ülkedir." diye konuştu.

Bilgin, bugün Avrupa'nın, Batı'nın açlıkla karşı karşıya kaldığı bir dönemde tahıl sorununu çözen ülkenin Türkiye, çözen liderin de Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin hep büyük bir ülke olduğunu dile getiren Bilgin, "İnsanlık hangi tehlike ile karşı karşıya kalırsa, Türkler, Türkiye o insanlık meselesinin yanında duran bir ülke olmuştur. Dün de öyle olmuştur yarın da öyle olacaktır." ifadelerini kullandı.