Eyüpsultan Ramazan öncesi gül suyu ile temizlendi

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Eyüpsulan Belediye Başkanı Deniz Ķöken: "Ramazan ayında Eyüpsultan Camii'nde etkinlik ve çadır kurmuyoruz. Nedeni ise ibadet ve ziyaret için gelenlerin rahat etmesi içindir.

İftar ve sahurda daha hijyenik hizmet verilecek. Eyüpsultan Ramazan ayı boyunca tonlarca gülsuyu ile pırıl pırıl olacak. Hijyenik ortamda ibadet ve ziyaretler olacak. Ramazan ayı boyunca Eyüpsultan'da, kütüphanede, iftar çadırlarını ve bir çok noktada etkinlikler ile bir Ramazan ayını yaşayacağız" dedi.

Belediye başkanı cami dış avlusunda ve içindeki temizlik çalışmalarını yerinde inceleyip elektrikli süpürge ile kısa süre temizlik çalışmasına katıldı.