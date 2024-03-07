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Giriş Tarihi: 7.3.2024 11:40 Son Güncelleme: 7.3.2024 11:43

Eyüpsultan Ramazan öncesi gül suyu ile temizlendi

Ramazan ayına günler kala Eyüpsultan Caminde hijyenik temizlik yapıldı. Caminin içi ve dışı gül suyu ile tertemiz edildi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in elektrikli süpürge ile yaptığı temizlik sorasında caminin içi dışı hijyenik hale getirildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Eyüpsultan Ramazan öncesi gül suyu ile temizlendi

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Eyüpsulan Belediye Başkanı Deniz Ķöken: "Ramazan ayında Eyüpsultan Camii'nde etkinlik ve çadır kurmuyoruz. Nedeni ise ibadet ve ziyaret için gelenlerin rahat etmesi içindir.

İftar ve sahurda daha hijyenik hizmet verilecek. Eyüpsultan Ramazan ayı boyunca tonlarca gülsuyu ile pırıl pırıl olacak. Hijyenik ortamda ibadet ve ziyaretler olacak. Ramazan ayı boyunca Eyüpsultan'da, kütüphanede, iftar çadırlarını ve bir çok noktada etkinlikler ile bir Ramazan ayını yaşayacağız" dedi.

Belediye başkanı cami dış avlusunda ve içindeki temizlik çalışmalarını yerinde inceleyip elektrikli süpürge ile kısa süre temizlik çalışmasına katıldı.

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Eyüpsultan Ramazan öncesi gül suyu ile temizlendi
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