Eyüpsultan’a dev film platosu

Eyüpsultan
'da yapımı tamamlanan dev film platosu açıldı. Açılışa AK Parti İstanbul
Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı
, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken
, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda kişi katıldı. Törende önceden platoda çekilmiş olan filmin aynısı dakikalar içerisinde seyirciler için tekrar çekildi. Bulunmak istenilen ortamı kısa sürede oyuncuların çevresinde oluşturan ve 360 derece dönme özelliğine sahip MGX Studio ve yapım şirketinin yatırımcısı olduğu son teknolojik platoya ilgi yoğun oldu. Dev plato ile ilgili konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Türk sinemasına ve dizi sektörüne çok ciddi katkı sağlayacak bir stüdyodayız. Teknolojinin geldiği son noktada dijital çağdayız ve aslında bir plato burası, istediğiniz şekilde hangi alanda görüntü almak isterseniz size bunu sağlıyor" dedi.