Haberler Yaşam Haberleri Eyüpsultan’a yeni aile sağlığı merkezi
Giriş Tarihi: 9.11.2023

Eyüpsultan’a yeni aile sağlığı merkezi

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Eyüpsultan’a yeni aile sağlığı merkezi
Eyüpsultan'da ilçe sakinlerine daha sağlıklı yaşam alanları sunmak amacıyla yapılan Topçular Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. Merkezin açılışında konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "4.5 yılda 90 esere imza attık. Anadolu'nun farklı coğrafyalarında 48 irili ufaklı eserler yaptık. Sizlerden aldığımız enerji ve güçle bu eserleri ortaya koyduk" dedi. 3 aile hekimiyle 24 bin kişiye hizmet verme kapasitesine sahip merkez 3 kattan oluşuyor. Merkezde bebek izleme hizmetleri, aşı odası, kanser tarama odası, gebe sağlığı odası, aile planlama, acil müdahale, laboratuar gibi üniteler bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP Genel Başkanlığı yarışında "Kara para" skandalı büyüyor! İmamoğlu'nun ağabeyi...
Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu Özgür Özel'e böyle devretti! Dikkat çeken kareler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Trump, İran'ı ifşa etti ortalık karıştı! Çok çarpıcı sözler: Kırmızı çizgi aşıldı, İran olmasa İsrail varlığını bile sorgular
Dehşet verici olay! Dev timsah kadının kafasını canlı canlı yemeye çalıştı... İşte mucize kurtuluş anı
CHP Genel Merkezinde esrarengiz koliler... Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapacak?
Sakarya'da "İneğe alkol içirme" skandalı! Soruşturma başlatıldı
Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü: "İsrail'i durduracak adımların atılması gerek"
Son dakika: Husiler ABD'nin SİHA'sını düşürdü
Son dakika: Yargıtay’dan bir ilk! Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusu
ARKADAŞINA GÖNDER
Eyüpsultan’a yeni aile sağlığı merkezi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA