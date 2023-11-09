Eyüpsultan’a yeni aile sağlığı merkezi

Eyüpsultan'da ilçe sakinlerine daha sağlıklı yaşam alanları sunmak amacıyla yapılan Topçular Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. Merkezin açılışında konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "4.5 yılda 90 esere imza attık. Anadolu'nun farklı coğrafyalarında 48 irili ufaklı eserler yaptık. Sizlerden aldığımız enerji ve güçle bu eserleri ortaya koyduk" dedi. 3 aile hekimiyle 24 bin kişiye hizmet verme kapasitesine sahip merkez 3 kattan oluşuyor. Merkezde bebek izleme hizmetleri, aşı odası, kanser tarama odası, gebe sağlığı odası, aile planlama, acil müdahale, laboratuar gibi üniteler bulunuyor.