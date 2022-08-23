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Giriş Tarihi: 24.8.2022

Eyüpsultan’a yeni çehre

Eyüpsultan Camii ve çevresinde başlatılan çalışmalar sonucu, düzensiz yapılaşmalar ortadan kaldırılarak bölge tarihi dokusuna uygun hale getirildi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Eyüpsultan’a yeni çehre
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "41 Ayda 41 Eser" sloganı ile açılışı yapılan Eyüpsultan Camii ve Çevresi Cephe Rehabilitasyonu ve Otantik Çarşı Düzenlemesi, ilçeye yeni bir görünüm kazandırdı. Eyüpsultan Meydanı ve çevresinde bulunan yapıların cepheleri tarihi dokuya uygun bir şekilde düzenlenirken, cephelerdeki eklentiler ve tabelalar, tabela yönetmeliğine uygun hale getirilerek tentelerle düzenlendi.



384 BİNAYA CEPHE DÜZENLEMESİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen cephe düzenleme projesi 384 adet binayı kapsıyor. Bu binalar Fahri Korutürk Caddesi'nde, Kalenderhane Caddesi'nde, İskele Sokağı'nda ve Zal Mahmut Paşa Sokağı'nda bulunuyor.



33 DÜKKÂN YENİDEN YAPILDI
Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün kurduğu ekiplerce sürdürülen çalışmalar kapsamında Otantik Çarşı'da da düzenleme gerçekleştirildi. Çarşıda bulunan 33 dükkân tarihi dokuya uygun bir şekilde yeniden yapıldı.

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Eyüpsultan’a yeni çehre
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