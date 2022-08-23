Eyüpsultan’a yeni çehre

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "41 Ayda 41 Eser" sloganı ile açılışı yapılan Eyüpsultan Camii ve Çevresi Cephe Rehabilitasyonu ve Otantik Çarşı Düzenlemesi, ilçeye yeni bir görünüm kazandırdı. Eyüpsultan Meydanı ve çevresinde bulunan yapıların cepheleri tarihi dokuya uygun bir şekilde düzenlenirken, cephelerdeki eklentiler ve tabelalar, tabela yönetmeliğine uygun hale getirilerek tentelerle düzenlendi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen cephe düzenleme projesi 384 adet binayı kapsıyor. Bu binalar Fahri Korutürk Caddesi'nde, Kalenderhane Caddesi'nde, İskele Sokağı'nda ve Zal Mahmut Paşa Sokağı'nda bulunuyor.Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün kurduğu ekiplerce sürdürülen çalışmalar kapsamında Otantik Çarşı'da da düzenleme gerçekleştirildi. Çarşıda bulunan 33 dükkân tarihi dokuya uygun bir şekilde yeniden yapıldı.