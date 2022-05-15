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Giriş Tarihi: 15.5.2022

Eyüpsultan’da 10 bin 500 konutluk dönüşüm başladı

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Eyüpsultan’da 10 bin 500 konutluk dönüşüm başladı
Eyüpsultan'da 6 bin 500 konutu ilgilendiren kentsel dönüşüm çerçevesinde hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm" projesinde temel atma töreni düzenlendi. Akşemsettin, Çırçır, Yeşilpınar ve Karadolap mahallelerinde deprem riski altındaki konutlar yıkılıp yerlerine 10 bin 500 konut yapılacak. Törende konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, bu dönüşümle vatandaşların hem daha sağlıklı binalarda yaşayacaklarını, hem de onlara daha rahat hizmet götüreceklerini söyledi. Köken, "İstanbul'da 15 ay önce meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bazı binalarda çatlaklar oluştu. Biz de 44 siteyi ilgilendiren bir plan yaptık. 15 ay önce konuştuğumuz konuyu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

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Eyüpsultan’da 10 bin 500 konutluk dönüşüm başladı
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