Eyüpsultan’da işçileri taşıyan minibüs devrildi

Kazada, araç içerisinde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişiyi olay yerinde tedavi etti. Polis ekipleri ise yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Kazaya karışan aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.