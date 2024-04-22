Eyüpsultan’da korkunç olay... 3 yaşındaki evladının yanında can verdi

Olay, Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde, 19 Nisan Cuma günü saat gece 00:00 sıralarında meydana geldi. İddialara öre Ada Nur Uzuner, 3 yaşındaki oğluyla birlikte eniştesi Mert Satarım'ın otomobilinde bulunduğu sırada, Satarım yolda arkadaşlarıyla karşılaştı. Arkadaşları, kaçırıldığını iddia ettikleri bir kadını almaya gittiklerini söyleyerek Mert Satarım'ı da çağırdı.

ADA NUR HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gidildiğinde şüpheli, karşısında kaçırdığı iddia edilen kişinin yakınlarını görünce paniğe kapılarak bulunduğu evin içerisinden dışarıya ateş açtı. Kurşunlardan biri o sırada arabadan inen Ada Nur Uzuner'e isabet etti. Mert Satarım ile birlikte olan grup da eve ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. 3 yaşındaki oğlunun yanında , yaralı halde uzun süre yerde yatan Ada Nur Uzuner, olay yerinde hayatını kaybetti.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından Eyüpsultan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, S.U. isimli kadın şahsın "azat" takma adı kullanan G.E. isimli şahıs tarafından İslambey Mahallesinde bulunan bir ikamet içerisinde zorla alıkonuldu. Bu olay üzerine S.U.'nun yakınları ikamet adresi önüne geldikleri esnada içerde bulunan G.E., ateş açtı. Açılan ateş sonucu silahlı çatışma çıktı.

ATEŞ EDEN YAKALANDI

Olayın ardından sürdürülen soruşturma kapsamında; ikamet içerisinden ateş eden G.E. isimli şüpheli kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Olaya karıştığı belirlenen H.U., H.Ç., H.Ö., K.Ç., S.K., S.F., M.S. isimli şahıslar ve Z.U., S.Ç. isimli iki kadında gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.