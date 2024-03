Eyüpsultanlı anneler üniversiteli oldu

Eyüpsultan Belediyesi ile Haliç Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen, 240 Eyüpsultanlı annenin katıldığı "Anne Üniversitesi Eğitim Programı" devam ediyor. Programda daha önce üniversite deneyimi yaşamamış olan annelere, farklı fakültelerin akademisyenleriyle bir araya getirilerek üniversite dersliklerinde eğitim alma ve kampüs hayatını deneyimleme şansı sunuyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e ve Haliç Üniversitesi'ne bu çalışmadan dolayı teşekkür eden üniversiteli anneler proğramla birlikte yaşadıkları değişimi ve duygularını anlattı:Böyle bir proje içinde olmaktan gurur duyuyorum. Bazı sebeplerden dolayı üniversite eğitimimi yarım bırakmak zorunda kaldım. İyi ki kaydolmuşum, bana çok güzel katkılar sağladı. Eğitimler dolu dolu geçiyor. Bu tür projelerin devamını temenni ediyorum.3 çocuk annesiyim. Benim çok büyük bir okuma aşkım vardı, engellendi. Sadece ortaokulu okuyabildim. 16 yaşında evlendim, 17 yaşında anne oldum. Çocuklarımı biraz büyüttükten sonra açık liseye kaydolup bitirdim. Üniversiteye gitmek istediğimde kıyafet kurallarından dolayı okuyamadım. Bu benim için hayal kırıklığı oldu. Anne Üniversitesi beni çok heyecanlandırdı. En çok merak ettiğim amfide verilen eğitimlerdi.İki çocuk annesiyim. Bir üniversiteyi okursunuz finalinde meslek sahibi olursunuz ama annelik ömür boyu süren bir meslek dalıdır. Anne olmak her zaman öğrenmeye meyilli olmaktır. Anneler her zaman okumalı ve kendilerini geliştirmelidir. Bu proje bence bu nedenle çok önemli.İki kız annesiyim ve bir de torunum var. Anne Üniversitesi'ni duyduğum zaman çok heyecanlandım. Benim de yarım kalan bir hikâyem vardı. Kızımın yaşadığı heyecanı gerçekten haklı bir şekilde yaşadığını anladım. Çünkü kızım bu sene üniversiteye başladı, o gece heyecandan uyumamıştı. Aileme katkıda bulunmak adına eğitimimi yarım bıraktım, çalışma hayatına başladım. Her daim kendimi geliştirmek istedim. Belediyemizin düzenlediği pek çok eğitime katıldım.40 yıllık evliyim, iki çocuğum, 4 torunum var. Burada çok mutluyum, çok huzurluyum, kendime geldim. Bu kapıdan girdiğimde 'Keşke babam beni okutsaydı' dedim. Haftada 2 günlük eğitim programı tamamlayan anneler için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde mezuniyet ve kep atma töreni gerçekleştirilecek.