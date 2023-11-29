Eyüpsutan’da istinat duvarı çöktü! 3 gecekondu tahliye edildi

Normalde oraya fore kazığı çakıp, kirişleri atıp, temkinli bir şekilde tünel kalıp şeklinde aşağıya inmesi gerekiyordu. Ben bundan 3 ay önce belediyeyi arayıp evimin önünden işlerini dikkatli yapmıyorlar. 2 metrede birer santimetre ayrıldı dedim .Tehlike var dedim. Belediyeden, yapı denetimden geldiler baktılar.Şu an da bir tehlike yok imasında bulundular. Bugün geldiğimiz noka bu. Biz 6 kişilik bir aileyiz, hepimiz de yok olabilirdik. Evimize şu anda giremiyoruz. Müştemilat bölümüm vardı. Benim özel eşyalarımın olduğu bir alandı. Aşağı yukarı 1.5 milyon lira değeri olan eşyam vardı. Onların tamamı çamura karıştı. Bahçem vardı, tamamı gitti. Şu anda evin içerisine hiç giremiyoruz. Ceketimizden başka hiçbirşeyimizi alamadık. Bütün eşyalarımız evin içinde korkudan giremiyoruz, mağduruz" dedi.