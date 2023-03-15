Eyüp’’te yerinde dönüşüm için 7 blok yıkıldı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in girişimleriyle, Akşemsettin, Çırçır, Yeşilpınar ve Karadolap Mahallelerinde bulunan 46 siteyi kapsayan saçak parseller adıyla tanımlanan alanda imar planı ve tapusu bulunan parsellerdeki yapıların dönüşebilmesi konusunda yıllardır yaşanan sorun, plan notu değişikliği yapılarak çözüme kavuşturulmuştu. Bu şekilde 46 sitenin bulunduğu alanda müteahhit-vatandaş işbirliği ile yaklaşık 6 bin 500 bağımsız birimin dönüşümünün sağlanması hedefleniyor.

ÖĞRETMENLER SİTESİ'NDE YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Daha önce temeli atılan ve kaba inşaatları devam eden Didem Sitesi ve Maliye Blokları'nın ardından Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan Öğretmenler Sitesi'nde de yerinde dönüşüm başladı. Otuz altı yıllık geçmişe sahip, yedi blok ve 204 bağımsız birimden oluşan Öğretmenler Sitesi, yerinde dönüşümle 384 birimden oluşan, depreme dayanıklı ve modern bir yapıya kavuşacak.

"6 BİN 400 KONUTU, 10 BİN KONUTLA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Kat malikleriyle birlikte sitenin ilk bloğunun yıkım çalışmalarına katılan Başkan Deniz Köken, "Bu çalışmamız 2019 yılında başladı. 2020 Ekim ayında büyükşehir meclisinden geçti. Özellikle bu parsellerin 44 site, 6 bin 400 konutu ilgilendiren bölüm planları o dönemde geçmişti. O günden itibaren de çalışıyorduk. Şu anda bu yedinci site, 7 blok, 204 daire var. Onların yıkımı gerçekleşecek. Burada hem belediye, hem sağlam müteahhit hem de vatandaşın özverili olması gerekiyor. Biz özveri olarak 6 bin 400 konutu, 10 bin konutla dönüştürüyoruz. O kadar bir ilave koyabildik" dedi.

"BİZ BAŞSAĞLIĞINA DEĞİL, GEÇMİŞ OLSUNA GİDELİM DİYORUZ"

Başkan Deniz Köken, konuşmasının devamında, "Bir kısmına biraz borçlanma, biraz kredi, biraz da vatandaşın imkanları ile dönüşüm sağlanmış oluyor. Diğerlerinde süreç uzadı. Onların işini kolaylaştırmak için süreç devam ediyor. Bizim bölgemizde 1999 öncesi 20 bin bina var. Bunların tamamının ya güçlendirilmesi ya da dönüştürülmesi lazım. Onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu işi tamamı yerinde dönüşüm, depremsel dönüşümdür. 'Biz başsağlığına değil, geçmiş olsuna gidelim' diyoruz" ifadelerini kullandı. Yerinde dönüşümle depreme dayanıklı dairelere kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşayan kat malikleri ise duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler.

"DEPREME DAYANIKLI, SAĞLAM BİNALARDA OTURACAĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Üç yıllık zorlu bir süreçten sonra, tüm kat maliklerinin imzasıyla yerinde dönüşümün başladığını söyleyen Ogün Demir, "Kat malikleri olarak göreve gelmekte birazcık geciktik ama sonunda hep beraber bir araya gelip kentsel dönüşüm projesine herkes imzasını attı. Şu an mutluyuz açıkçası. Aynı zamanda diğer sitelere de örnek bir proje teşkil etmesi açısından da önemli. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken başta olmak üzere firma yetkililerine ve emeği geçen tüm herkese teşekkür ederiz" dedi.

33 yıldır Öğretmenler Sitesi'nde ikamet eden Saadet Alp ise duygularını şu sözlerle ifade etti: "33 yıldır burada oturuyorum, hem seviniyorum hem de üzülüyorum. Bu manzarayı görünce çok duygulandım. İnşallah depreme dayanıklı dairelerimiz olacak. Allah Başkanımız Deniz Köken'den razı olsun."

"BAŞKAN DENİZ KÖKEN'İN ÇOK BÜYÜK DESTEKLERİ OLDU"

Öğretmenler Sitesi 219. ada kat maliklerinden Mutlu Şahin, "Yerinde dönüşüm uzun süredir beklediğimiz, saçak parsellerle birlikte Başkanımız sayın Deniz Köken'in çabaları sayesinde bu noktalara geldik. Yaklaşık 2019 Marmara depremiyle birlikte biz bu çalışmalara başladık. Süre gelen sonuçlar, saçak parsel konusu ve mevzuattaki önümüzü kesen engeller sebebiyle kat maliklerinin inanılmaz yüksek bir meblağ ödeyerek yerinde dönüşüm yapması gerekiyordu. Bu süreçte, tıkandığımız noktada Deniz Başkan'ın projesi olan saçak parseller süreci onaydan ve imzadan geçti. Şu an hayırlısıyla yıkıma başlayacağız. Daha sonra da bir buçuk iki sene içerisinde güvenilir, sağlıklı, sağlam binalarımıza kavuşmayı temenni ediyoruz. Bu sebepten Deniz Başkan özelinde tüm Eyüpsultan Belediyesi'ne, emeği geçen herkese, çalışma arkadaşlarımıza, tüm kat maliklerine teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Kat maliklerinden Zehra Şeyban ise "Valla bu konu ile ilgili çok mutluyuz. Biz 1999 depreminden beri tedirgin bir şekilde yaşıyorduk evlerimizde. 3 yıldır bina temsilcilerimizle birlikte büyük bir çaba sarfettik, bu günlere geldik. Sayın Eyüpsultan Belediye Başkanımız Deniz Köken'in saçak parsel konusunda çok büyük destekleri oldu, kendisine çok çok teşekkür ederim. Bize hem kentsel dönüşüm açısından hem bizim bloklar için çok büyük destekleri oldu. Hep yanımızda oldu, hep destekçimiz oldu. Bizimle birlikteydi" şeklinde konuştu.