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Giriş Tarihi: 2.5.2023

‘Eyvah eyvah bina yanacak’

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
‘Eyvah eyvah bina yanacak’
İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks sitenin yanması ile ilgili SABAH, delil niteliğindeki görüntülere ulaştı. Vatandaşlar tarafından karşı apartmanlardan çekilen görüntülerde yangının ikinci katta başladığı görülüyor. Çok hızlı şekilde diğer katlara sıçrayan yangında elektriklerin kesik olduğu dikkat çekiyor. Ne olduğunu anlamaya çalışan site sakinlerinin balkonlara çıktığı ve cep telefonu ışıkları ile önlerini görmeye çalıştığı, çevreden yardım istedikleri görüntülere yansıyor. O anları cep telefonu ile kayda alan kişinin ise ortaya çıkan görüntüler karşısında büyük şok yaşadığı ve "Hadi söndürün. Eyvah bina yanacak" dediği duyuluyor.

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‘Eyvah eyvah bina yanacak’
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