Eyyam-ı bahur kavuruyor

Çöl sıcağı olarak bilinen eyyamı bahur sıcakları tüm Türkiye'yi etkisi altına almaya başladı. Türkiye son yılların en sıcak günlerini yaşarken, sıcaklık rekorları da art arda geliyor. Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye geldiği belirtilen eyyam-ı bahur, sıcaklıkları kademeli olarak yükselterek yazın en sıcak günlerini yaşatıyor. Şanlıurfa'da termometreler gölgede 50 dereceyi gösterdi. Yöre insanı serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresindeki parkları ve yeşil alanları tercih etti. Sıcaklarının gölgede 44 dereceyi bulduğu Diyarbakır'da da vatandaşlar, güneşin yakıcı etkisinden korunmak için gölgeliklere sığındı. Sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de etkisini 4-5 derece artırarak süreceği belirtildi. Adana'da kent merkezinde hava sıcaklığı 37 dereceye, nem oranı yüzde 55'e ulaştı. Antalya'da hava sıcaklığı 33 derece ölçülürken, kentte nem oranı yüzde 90'lara ulaşarak rekor kırdı. Konyaaltı Plajı ve Antalya Körfezi'ni kucaklayan Beydağları öğleden sonra nemin yüzde 90'lara çıkmasıyla birlikte görünmez oldu.İstanbul'da termometreler 39 dereceyi gösterse de hissedilen sıcaklık 42 dereceye ulaştı. Kimi vatandaşlar gölgelere kaçarken kimi vatandaşlar Boğaz'ın serin sularında serinlemeye çalıştı. Gaziosmanpaşa'dan Emirgan sahiline gelen Mesut Yıldız, "Çok sıcak geçeceğini bildiğimiz için Boğaz'ın serin sularına koştuk. Haftada birkaç gün gelip 2 saat kalıyoruz. Bugün hiç çıkmayı düşünmüyoruz. Daha önce bu kadar yüksek sıcaklık yaşamadık. Boğaz suyu çok serin fakat dışı kavuruyor. Sahilde kavrulurken suya girdiğimizde donuyoruz. İkisinin arasında şok yaşıyoruz. Bu bize anjiyo gibi geliyor. Damarlarımız açılıyor, dinç kalıyoruz. Allah'tan boğaz var da serin sularda yüzerek bunaltıcı sıcaktan etkilenmiyoruz. Boğaz olmasaydı İstanbul'u terk etmek zorunda kalırdık" dedi. Sıcakların hafta sonuna kadar süreceği bildirildi.