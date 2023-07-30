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Giriş Tarihi: 31.7.2023

Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor
Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle yurt genelinde bu yaz sıcaklık rekorları kırılıyor. Türkiye'de bazı illerde hava sıcaklığı 46 dereceye kadar ulaşırken, Avrupa'da ise birçok kentte yüksek sıcaklık nedeniyle "kırmızı alarm" verildi. Türkiye'de son günlerde Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ile bir nebze de olsa sıcaklıklar düşse de, 2 Ağustos'tan itibaren Arap Yarımadası üzerinden gelecek olan Basra sıcak hava dalgasıyla yeniden aşırı sıcaklıkların görülmesi bekleniyor. "Eyyam-ı Bahur sıcakları" olarak adlandırılan bu hava dalgasının, özellikle İstanbul gibi sahil şeridinde yer alan şehirlerde, sıcaktan ziyade yüksek nemle birlikte bunaltıcı bir hava oluşturacağı belirtiliyor. Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan Eyyam-ı Bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos başına rastlıyor.

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Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor
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