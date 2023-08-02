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Giriş Tarihi: 3.8.2023

Eyyam-ı bahur sıcakları yarın zirve yapacak

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Eyyam-ı bahur sıcakları yarın zirve yapacak
Temmuzun son haftası ile ağustosun ilk haftası arasında kendini gösteren eyyam-ı bahur sıcakları dün başladı. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir bu sıcaklıklarla ilgili açıklamalar yaptı. Özdemir, yurt genelinde bu hafta Güneydoğu Anadolu bölgesinden giriş yapan, Arabistan Yarımadası'ndan gelen bu sıcaklıkların nem oranının fazla olmasından dolayı hissedilen sıcaklığın dört derece kadar artacağını söyledi. Özdemir hava durumu değerlendirmesinde, "Afrika'dan gelen sıcakları atlattık, üç dalga gelmişti. Şimdi Basra alçak basıncı dediğimiz Arabistan Yarımadası üzerinden gelen sıcaklık bunaltıcı bir sistem. Türkiye'de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Şanlıurfa, İskenderun, Adana'da etkisini göstermeye başlıyor. İç Anadolu'dan tüm Anadolu'ya yayılıyor. Sıcaklık normalde 37 dereceyse yüzde 80-90 nem olacağı için hissedilen sıcaklık 4-5 derece artacak. Gölgede 35 dereceyse nemle 39 olacak" dedi. Özdemir şöyle devam etti: "Bugün ve cuma günü en yüksek sıcaklığa ulaşılır. Nem düştüğü için cumartesi günü biraz daha rahatlıyor, sıcaklık 30 derece civarlarında olur, esinti olur. 6-7 Ağustos itibarıyla da Batı bölgelerinde yavaş yavaş mevsim normallerine gerilemeye başlar. Hafta sonu ise sıcaklıklar etkisini kaybedecek. Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde salıya kadar azalarak da olsa devam eder."

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Eyyam-ı bahur sıcakları yarın zirve yapacak
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