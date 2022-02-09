Ezgi Mola hakim karşısına çıktı!

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkıştıktan 34 gün sonra, 18 Ağustos 2020'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını öne sürmüştü. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edilen Musa Orhan hakkında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Musa O.'nun tutuksuz yargılanması üzerine oyuncu Ezgi Mola, tepki göstererek 'Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek,rica,umut herşeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun ! Yazıklar olsun !!! #MusaOrhanTutuklansin' ifadelerini kullandı. Ezgi Mola'nın paylaşımı üzerine Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında Ezgi Mola hakkında 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'Hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Olayın ardından sosyal medyada 'Ezgi Mola yalnız değildir' etiketiyle başlatılan kampanyada Mola'ya destek mesajları yağdı. Aralarında siyasetçiler, müzisyenler, oyuncuların da olduğu sosyal medya kullanıcıları paylaştıkları gönderilerle Mola'ya destek oldu.

AVUKATLARI İTİRAZ ETMİŞTİ

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi, 'Basit yargılama' usulüyle görülen davada kararını açıkladı. Mola'nın, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'Hakaret' suçunu işlediğine kanaat getiren mahkeme, 90 günlük adli para cezası verdi. Eylemin alenen gerçekleşmesi nedeniyle artırıma gidilerek 105 güne çıkarılan ceza, 'Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri' göz önünde bulundurularak 65 güne indirildi. Böylece oyuncu Ezgi Mola, 65 gün adli para cezasına (5 bin 200 TL) çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi. Karara Mola'nın avukatları itiraz ederek, yargılamanın yapılmasını talep etti. Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Ezgi Mola ve taraf avukatları hazır bulundu.

"ÜZÜNTÜMÜ SOSYAL MEDYA HESABIMDA PAYLAŞTIM"

Savunma yapan Ezgi Mola, Musa Orhan'ı tanımadığını, sosyal medya hesapları ve internet haber sitelerinde okuduğu yorumlardan sonra o twiti attığını belirterek, "Ben kadına şiddete yönelik olarak bu ifadeleri kullandım. Tüm basın kanallarında çıkan haberlerde rahmetli İpek Er'in iddiasını doğrulayan adli tıp raporunu görünce diğer sosyal medya kullanıcıları gibi ben de tabii ki bu durumun üzüntüsünü yaşadım ve üzüntümü sosyal medya hesabımda paylaştım. Benden önce 160 bin küsür bu konuyla alakalı tweet atıldı ve konu Türkiye gündemine girdi. Kadına yönelik şiddete karşı daha önce de paylaşımlarım oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek. Çünkü ben kadına şiddetin ülkemizde kanayan bir yara olduğunu düşünüyorum. Ana akım medyanın konu üzerine haberlerini okuduğumda çok öfkelendim ve artık sona ermesi için bahse konu olan twiti attım. Burada yorumumu şahsa değil duruma yaptım. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Taraf avukatlarının beyanlarının ardından mütalaasını açıklayan savcı, Ezgi Mola'nın 'Hakaret' suçunu işlediğine kanaat getirildiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

"SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN REKLAMLAR ALMAYA BAŞLADI"

Mütalaaya sonrası söz alan Musa Orhan avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın bu twiti atarak, müvekkiline karşı toplumsal öfkeyi tetiklediğini belirterek, "Müvekkilime karşı ilk haber marjinal terör örgütü üyesi bir haber ajansı tarafından yapılmıştır ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Sanık bu kirli paylaşımları dikkate alarak müvekkilime hakaret etmiştir ve müvekkilime karşı başlatılan linç kampanyasının bir parçası olmuştur. Toplumsal duyarlılık gösterdiğini söylediği bu twitinden sonra sanığın takipçi sayıları 6 milyona çıkmıştır. Sosyal medya hesaplarından reklamlar almaya başlamıştır ve ticari kazanç elde etmiştir. Bu nedenle sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

50 BİN TL KARŞISINDA UZLAŞMAK İSTEDİLER

Mütalaaya karşı savunmasını yapan Mola, savcının mütalaasını ve katılan avukatının beyanlarını kabul etmediğini kaydederek, "Ana akım medya tarafından yapılan haberler ve 160 bin küsür twitten sonra attığı twitle nasıl linç kampanyasını başlatmış olabilirim. Dosya uzlaştırmaya gittiğinde uzlaştırmacı beni aradı ve twitin silinmesi ve özür twiti atılmasıyla birlikte 50 bin lira talep edildiğini söyledi. Kabul etmedim. Daha sonra tekrardan uzlaştırma bürosu beni arayarak, davacı tarafın twiti silmesi ve özür twitinden vazgeçtiğini sadece 50 bin lira verirlerse uzlaşmayı kabul ettiğini söyledi. Ben bu durumu da kabul etmedim. Burada ben mi ticari kazanç sağlıyorum. Benim 2002'den bu yana reklam anlaşmalarım var" beyanlarında bulundu.

Katılan avukatının beyanlanlarının kastı açtığını belirten Ezgi Mola'nın avukatı Şükran Eroğlu, katılan avukatı Mehmet Erkan Akkuş hakkında suç duyurusunda bulunacağını kaydetti. Mahkeme ceza vermesi durumunda, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını geri istiyor musunuz sorusuna Mola, kabul etmediğini ve şikayetin geri çekilmesini de ayrıca kabul etmediğini ifade ederek, duruşmalardan da vareste edilmesini kabul etmedi. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesini kabul ederek duruşmayı erteledi.

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