Ezgi’nin en iyi dostu kangallar

Sivas'ın Kangal İlçesine bağlı Kuşkayası Köyünde ailesinin kurduğu mini çiftlikte küçüklüğünden itibaren on tane Kangal köpeğiyle dostluk kurup onlarla ilgilenen 16 yaşındaki Ezgi Naz Çiçek; "Köpeklerimle aramda farklı bir bağ var. Hasta olduklarında, onlar iyileşene kadar ben de hasta hissederim. İnsanlardan daha sadık ve vefalılar. Ben bir hayvan sever olarak köpeklerin sokakta olmasını doğru bulmuyorum. Nasıl ki koyunlar sokakta gezemiyorsa köpeklerde barınaklarda olmalı onlar ve insanlar için en güvenlisi budur." açıklamasında bulundu.





KÖPEKLERİMLE BİRLİKTE BÜYÜDÜM ONLAR HASTALANSA BEN DE HASTA OLURUM

Küçüklüğünden itibaren köpeklerle iç içe büyüyen ve köpekleriyle arasında güçlü bir bağ olduğunu dile getiren Çiçek; "Normalde Sivas merkezde yaşıyoruz ama köyde evimiz var. Köyde hiç yaşıtım olmadığı için arkadaş çevrem yok. Bu nedenle de hep köpeklerimle dostluk kurdum onlarla birlikte büyüdüm o yüzden onlarla aramda farklı bir bağ var. Bence kişinin hayvanlara karşı tutumlarını hayvanlar hissedebiliyor. Köpeklerimin doğumlarında dahi yanındayım normalde doğum esnasında köpekler kimseyi istemez ama benim yardımcı olmama izin veriyorlar. Onları sadece lafta sevmiyorum onlarla zaman geçiriyorum oynuyorum. Onlar hasta olunca bende hasta oluyorum, ta ki onlar iyileşene kadar" dedi.





İNSANLARDAN DAHA SADIK

Çevremdeki arkadaşlarım veya ailemden insanlar da benim kadar onlarla zaman geçirmek istiyor ama kimse benim kadar iletişim sağlayamıyor diyen Çiçek; Ben köpeklerimi öptüğümde sarıldığımda bana tepki gösterenler şaşıranlar oluyor "Kokmuyor mu? İğrenç değil mi?" diyenler oluyor ama ben asla onlara karşı ufacık bir tiksinme dahi hissetmiyorum. Bazıları onlardan korkuyor ama asla korkulacak hayvanlar değiller. Sevgini hissettiklerinde aşırı sadık kalırlar iyiliği ve kötülüğü asla unutmazlar, seni korurlar insanlardan daha sadıklar bence. Şu an lisedeyim, üniversite eğitimimde veteriner hekimlik okumak istiyorum. Hayvanlardan kopmak istemiyorum ileride hekim olduğumda ihtiyacı olan tüm hayvanlara yardım etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.





BARINAKLAR SOKAKLARDAN DAHA GÜVENLİ

Nasıl koyunlar sokakta gezmiyorsa köpeklerde sokakta olmamalı ben bir hayvan sever olarak bunu dile getiriyorum açıklamasında bulunan Çiçek; "Bence köpeklerin dışarıda olması doğru değil. Aç kaldıklarından, üşüdüklerinden dolayı çevreye zarar verebilirler ama barınaklarda olsa düzenleri olur. Aç kalmazlar insanlara zarar vermezler, hem hayvanlar rahat olur hem insanlar rahat olur. İki tarafta güvende olur. Barınaklar sokaklardan daha güvenlidir" dedi.