Ezgi’nin katili her yerde aranıyor: 17 il’e afişler asıldı!

'HAYAT DEVAM ETMİYOR'



Ezgi'nin kardeşi Hazal Zerkin, geride kalan sürede Deniz Özarslan'a ait hiçbir izin olmadığını söyledi. Zerkin, "Katili gören hiç kimse yok. Sadece olaydan sonra dolmuşa bindiği tespit edilmişti. Ancak ne hikmetse indiği görülmüyor. İşin bu tarafıyla uğraşmaktan kendi acımı yaşayamadım. Hayat artık bizim için devam etmiyor. Ailemizden biri kaybettik. Ablamla beraber platformlarda hep vardık. Kadın dayanışma derneklerinde, kadın meclislerinde bulunduk. Ancak bizim başımıza da geldi. Bir yerden başlamak gerekiyor deniyor ama başlanmıyor. Herkes olayı unutsa bile biz her dakikamızda bu acıyla yaşıyoruz. Ablam ilk değil, son da olmayacak" dedi.