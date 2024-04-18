Ezidilerin bayram coşkusu

Ezidi vatandaşlar, ilkbaharın başlangıç günü olarak kabul ettikleri, nisan ayının üçüncü çarşambasına denk gelen günde Çarşema Sor Bayramı'nı kutladı. Çeşitli sebeplerle Avrupa ülkelerine göç eden Ezidiler de 40 yıl sonra en büyük kutsal bayramları olan Çarşema Sor'u kutlamak için Mardin'in Midyat ilçesine akın etti. Yıllar önce ayrıldıkları Midyat'a bağlı Çayırlı ve Güven Köyü'nde bir araya gelen Ezidiler, bayramlarını kendi gelenek, görenek ve kültürlerine göre kutladı. Bayram kutlamasına, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç ile Müslüman ve Süryani vatandaşların da katıldığı kutlamada, kurulan masalara meyve, sütlaç, şeker, çörek ve boyalı yumurtalar bırakıldı. Gelen misafirler, baharı simgeleyen rengârenk yumurtaları tokuşturarak bayram coşkusunu yaşadı. Kutlamaya katılanlardan Binno Demir, "Bu günü, dünyanın en mutlu günü olarak kabul ediyoruz. Hıristiyanlar ve Müslüman kardeşlerimiz de geliyor" dedi. Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ise "Bu ülke hepimizin ülkesi, bu bayrak hepimizin. Bu bayrak altında, huzurlu, mutlu, nice bayramları birlikte kutlayacağız" dedi.