Eziyet ederek intihara sürüklemek suçtur tutuklansın

HatayDörtyol'da 5 yıl önce evinde iple asılı halde ölü bulunan 1 yıllık evli Medine Kara (37), günlüğüne gördüğü işkenceyi yazmıştı. Medine'nin günlükteki yazılarının geçtiğimiz nisanda SABAH'ta yayımlanmasının ardından daha önce tanık olan koca Ahmet Kara sanık olarak hâkim karşısına çıkarıldı. Eşe eziyet suçundan 8 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Kara, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Ölen Medine'nin ablası Nuray Değirmenci, "Kardeşimi öldürüp intihar süsü verildi. İşkence gördüğünü günlüğüne yazmış. Kardeşimi gelinlikle verdik, kefenle aldık" dedi.Ahmet Kara bir yıllık evli olduğu Medine'nin cenaze törenine katılmadı. Otopside genç kadının vücudunda 'morarmış alan', sırt boyun alt kısmında kızarıklıklar olduğuna dikkat çekildi. Medine Kara'nın asılmaya bağlı öldüğü yönündeki rapor üzerine savcılık takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı. Medine'nin intihar edebilecek biri olmadığını belirten acılı aile, takipsizlik kararına itiraz etti. Mahkeme olay yerinde yapılan otopsi ile Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda çelişki olduğunu belirledi ve Sulh Ceza Hâkimliği takipsizlik kararını kaldırdı. Bu arada Medine'nin yaşadığı işkenceleri günlüğüne yazdığı ortaya çıktı. Medine'nin günlüğünde "Bana attığın o dayakları, o küfürleri, hakaretleri, vücudumdaki o izleri silemem. Bacağımdaki o bıçak izlerini ömrümün sonuna kadar unutmam" diye yazdığı görüldü. Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "eşe karşı basit yaralama ve eşe eziyet" suçlarından iddianame hazırlanan Ahmet Kara, 8 yıla kadar hapis istemiyle hâkim karşısına çıktı. Medine Kara'nın ailesinin avukatı İsa Ayanoğlu, mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada, "Medine'ye eziyet olduğu aşikâr, sanığın tutuklanmasını istiyoruz. İntihara sürüklemekten de ceza alması lazım" dedi. Mahkeme, sanığın tutuklaması talebini reddederek üç komşusunun dinlenmesine karar verdi ve duruşmayı 23 Eylül'e erteledi.