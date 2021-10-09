Fabrikada kazan patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Rize'nin Hemşin ilçesinde bulunan bir çay fabrikasında sabah saat 08:00 sularında patlama meydana geldi.

ÇAYKUR'un organik çay üretimi yapılan fabrikasının kazan kısmında yaşandığı öğrenilen patlamada Sinan Taşkın isimli fabrika çalışanı hayatını kaybetti. Ramazan Hacısalihoğlu bir çalışan ise yaralandı. Yaralı Ramazan Hacisalihoğlu ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Sinan Taşkın

Patlamanın neden kaynaklandığı henüz bilinmezken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Fabrikada incelemelerde bulunan ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim; "Sabah vardiya değişiminde olan bir olay. 2 arkadaş varmış orada. Birini kaybettik, diğerinin yanıkları var hastanede yatıyor maalesef. Arkadaşlar, tutanaklarını tutuyor, neden meydana geldiği ile alakalı çalışmalarını sürdürüyor, çalışmalarını yürütüyor. Muhtemelen su eksikliği ile alakalı. 3 kazan var yan yana ve birinde bu olay meydana geldi. Şimdilik diyebileceklerimiz bunlar." şeklinde konuştu.