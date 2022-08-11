Haberler Yaşam Haberleri Fabrikada korkunç kaza: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
Giriş Tarihi: 11.8.2022 21:00

Fabrikada korkunç kaza: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan gübre fabrikasında amonyak tankına bakım için giren işçilerden 1'i zehirlenerek hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

DHA
Fabrikada korkunç kaza: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Gemlik Gübre A.Ş.'den yapılan açıklamada Amonyak ve Gübre tesislerinde meydana gelen zehirlenmede operatör Muhammet Neyaman'ın hayatını kaybettiği, Usta Operatör Özcan Sait, Sorumlu Teknisyen Zafer Yıldırım ile Usta Yardımcısı Halil İbrahim Aytaç'ın hastanedeki tedavilerinin devam ettiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"OKSİJEN YETERSİZLİĞİNE MARUZ KALDI"
"Gemlik Gübre A.Ş. Amonyak ve Gübre tesislerimiz, 18.07.2022 tarihinden itibaren yıllık periyodik bakım faaliyetleri amacıyla duruşa geçmiştir. Bu kapsamda, planlı bakım faaliyeti içinde yer alan ve 10 gündür içinde çalışılan Reformer reaktöründe, katalizörlerinin yenilenmesi çalışmaları yapılmaktadır. Bu amaçla kazan içine giren operatörümüz Muhammet Neyaman, oksijen yetersizliğine maruz kalmış, kendisini kazandan çıkarmaya çalışan diğer üç çalışanımız Usta Operatör Özcan Sait, Sorumlu Teknisyen Zafer Yıldırım, Usta Yardımcısı Halil İbrahim Aytaç da etkilenmişlerdir. Teknik ekiplerimiz olaya derhal müdahale etmiş ve arkadaşlarımız Gemlik Devlet Hastanesi'ne nakledilmişlerdir. Maalesef tüm müdahalelere rağmen çalışanımız Muhammet Neyaman'ı kaybetmiş olduğumuzu öğrenmiş bulunmaktayız. Diğer arkadaşlarımız Özcan Sait, Zafer Yıldırım ve Halil İbrahim Aytaç'ın sağlık durumları ise iyi olup, tedavileri devam etmektedir. Tüm Gemlik Gübre ekibi olarak bizi yasa boğan bu üzücü iş kazasında hayatını kaybeden çalışma arkadaşımız Muhammet Neyaman'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz."

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi ile 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Afet sonrası Türkiye farkı! Almanya sel izini silemedi! İntiharlar peş peşe geldi
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: Yüzde 35 indirim geliyor! Tarım Kredi Kooperatifleri, Et ve Süt Kurumu için talimatı verdi
Son dakika | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 3 önemli talimat; Bu sorunlar çözülecek
SON DAKİKA HABERİ: PKK'lı teröristlerden kan donduran Başbağlar itirafları! Bölücü hainler vahşeti anlattı
Son dakika: Muharrem İnce'den flaş ifşaat! CHP, İYİ Parti ve o kanallar kafasını kuma gömdü!
SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı! Mazot fiyatı için yeni indirim geldi: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL oldu?
SON DAKİKA: Meteoroloji ve AFAD'dan kritik hava durumu uyarısı! Turuncu alarm...
SON DAKİKA HABERİ: Tatil dönüşü katliam! Bir aile yok oldu
'Nostalji Kraliçesi' Muazzez Ersoy'a 63. yaş gününde dudak uçuklatan hediye! Değeri 180 bin euro!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fabrikada korkunç kaza: 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA