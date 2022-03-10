Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde içinde yolcu dolu midibüs sürücüsü, uyarıya rağmen hemzemin geçitten geçmeye çalıştı. Trenin çarptığı araçta 27 kişi yaralandı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesindeki hemzemin geçitte meydana gelen kazada adeta faciadan dönüldü. Dün sabah 07.00 sıralarında Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde meydana gelen kazada bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsüne, hemzemin geçitte yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilip yan yatan midibüsteki 27 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vali Osman Bilgin, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu ve Alpullu Belediye Başkanı Erhan, kaza yerinde incelemelerde bulundu.
ŞOFÖRE 'DURUN' DEMİŞLER
Yaralıları hastanede ziyaret eden Vali Bilgin, midibüs sürücüsünün, bariyerlerin kapalı olduğu sırada geçmeye çalıştığını belirterek, kazanın hafif atlatıldığını söyledi. Babaeski Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Pelin Büyükçakır da servis sürücüsünün treni görmediğini ve kapalı bariyerden geçmeye çalıştığını belirterek, "İşe gidiyorduk. Şoföre 'Durun' dedik ama durmadı. Ansızın hemen geçti, sonrası böyle. Yaralı olanlar var, bayılanlar var. Suç şofördeydi, treni görmedi" dedi.