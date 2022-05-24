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Giriş Tarihi: 25.5.2022

Faciaya ramak kaldı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Faciaya ramak kaldı

Erzurum Tortum’daki hidroelektrik santraline su taşıyan borular patladı. Bölgede, yer yer heyelanlar meydana gelirken 3 işçi yaralandı. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı

Erzurum'un Tortum ilçesinin Pehlivanlı ve Bağbaşı yol ayrımına 500 metre mesafede, özel işletmeye ait hidroelektrik santraline su taşıyan boru, önceki gece patladı. Yüksek bir noktadan geçen borudan akan su, heyelan ve taşkınlar ile çevredeki yollarda bölünmelere neden oldu. Tepeden akan su, tonlarca toprağı da beraberinde sürükledi. Patlayan boruya müdahale etmek isteyen HES çalışanları İshak Yıldız, Erol Erkanlı ile Murat Akçakoca yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Pehlivanlı Köyü'nde bir balık çiftliğinde hasar meydana geldi. Bazı alanlarda ise heyelanlar oluştu.

VALİ MEMİŞ BÖLGEDE
Erzurum Valisi Okay Memiş ise HES borularının patladığı bölgede incelemelerde bulundu. Yıkılan ve hasar gören yollarla ilgili çalışma başlatıldığını söyleyen Vali Memiş, gerekli tüm incelemelerin yapılacağını belirterek, "Buradan o saatte araç geçmiyor olması, çevresinde ev olmaması can kaybını önlemiş oldu. Gerisini telafi edeceğiz. Burada büyük bir su kitlesi oluşmuş. Su kitlesini tahliye ediyoruz. DSİ Bölge Müdürlüğü, menfez ve köprüleri temin etti. Biriken suyu kaldıracağız. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından heyelanlı yerden geçici olarak Serdarlı yolunu ulaşıma açmış olacağız. En kısa sürede bölgeye elektrik vereceğiz. İdari, adli açıdan ne gerekiyorsa yapılacak" dedi.

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Faciaya ramak kaldı
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