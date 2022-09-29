Haberler Yaşam Haberleri Fakültedeki usulsüzlüğe 8 tutuklama
Giriş Tarihi: 29.9.2022 21:34 Son Güncelleme: 29.9.2022 21:54

Fakültedeki usulsüzlüğe 8 tutuklama

Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 'ihaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden, 8 kişi tutuklandı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Fakültedeki usulsüzlüğe 8 tutuklama

Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 'ihaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri belirtilen ve operasyonla gözaltına alınan 28 şüpheliden, hastanenin eski başmüdürü Ali Ö., eski başhekim yardımcısı Kerem M. Ö.'nün de aralarında olduğu 8 kişi tutuklandı, 19 kişi adli kontrol şartı, 1 kişi de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

3 MİLYON 677 BİN LiRA ZARAR

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 2018-2021 yıllarında, medikal malzeme ve iş alımlarını içeren ihale ile doğrudan satın alımlara fesat karıştırıldığını, kamunu toplam 3 milyon 677 bin lira zarara uğratıldığını tespit etti. Soruşturma doğrultusunda açık yapılması gereken ihalalerin, ilan edilmeden ve talimat alınmaksızın; doğrudan temin ile alınması yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

8 MİLYON 885 BİN LİRA HESAP HAREKETİ

Dosya kapsamındaki şüphelilerin hesap hareketlerini de inceleyen ekipler, birbirleri ve şirketler arasında toplam 8 milyon 855 bin lira EFT ve havale hareketi yaşandığını belirledi. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, Balcalı Hastanesi'nin eski başhekimi T.C.İ., eski başhekim yardımcısı Kerem M. Ö., eski başmüdürü Ali Ö.'nün de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından ekipler, 26 Eylül günü şafak vakti yapılan eş zamanlı operasyonda 28 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör, Balcalı Hastanesi ile ilgili çok sayıda ihale ve doğrudan temin evrakı, 3 kaşe ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

8 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden hastanenin eski başmüdürü Ali Ö., eski başhekim yardımcısı Kerem M. Ö.nün de aralarında bulunduğu 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 19'u adli kontrol şartı, 1'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Meral Akşener'in tiyatro partneri Nurgül Sipahi'nin eşi konuştu: Karım yalan söylüyor
SON DAKİKA: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık milyonları ilgilendiren iki detayı açıkladı
SON DAKİKA HABERİ! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2023 asgari ücret ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mesajı
SON DAKİKA: Aile destek ödemeleri artırıldı! İlavelerle program yüzde 66 yükseldi
SON DAKİKA EYT HABERLERİ: EYT çalışması bitti! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin kesin tarihi açıkladı
SON DAKİKA: Bakan Akar nefes kesen sınır ötesi harekatı duyurdu: 140 KM içeri girdik, 16'sı etkisiz...
Ziraat Bankası emekli promosyonu yattı mı, ne zaman ve hangi tarihte yatacak? 2022 SSK ve Bağ-Kur Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar?
Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan çıkışı: Gerekli tedbirleri alacağız
Almanya'da enflasyon 71 yılın rekorunu kırdı! Bir daha görülmez deniyordu
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Fakültedeki usulsüzlüğe 8 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA