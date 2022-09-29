Fakültedeki usulsüzlüğe 8 tutuklama

Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 'ihaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri belirtilen ve operasyonla gözaltına alınan 28 şüpheliden, hastanenin eski başmüdürü Ali Ö., eski başhekim yardımcısı Kerem M. Ö.'nün de aralarında olduğu 8 kişi tutuklandı, 19 kişi adli kontrol şartı, 1 kişi de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

3 MİLYON 677 BİN LiRA ZARAR

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 2018-2021 yıllarında, medikal malzeme ve iş alımlarını içeren ihale ile doğrudan satın alımlara fesat karıştırıldığını, kamunu toplam 3 milyon 677 bin lira zarara uğratıldığını tespit etti. Soruşturma doğrultusunda açık yapılması gereken ihalalerin, ilan edilmeden ve talimat alınmaksızın; doğrudan temin ile alınması yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

8 MİLYON 885 BİN LİRA HESAP HAREKETİ

Dosya kapsamındaki şüphelilerin hesap hareketlerini de inceleyen ekipler, birbirleri ve şirketler arasında toplam 8 milyon 855 bin lira EFT ve havale hareketi yaşandığını belirledi. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, Balcalı Hastanesi'nin eski başhekimi T.C.İ., eski başhekim yardımcısı Kerem M. Ö., eski başmüdürü Ali Ö.'nün de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından ekipler, 26 Eylül günü şafak vakti yapılan eş zamanlı operasyonda 28 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör, Balcalı Hastanesi ile ilgili çok sayıda ihale ve doğrudan temin evrakı, 3 kaşe ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

8 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden hastanenin eski başmüdürü Ali Ö., eski başhekim yardımcısı Kerem M. Ö.nün de aralarında bulunduğu 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 19'u adli kontrol şartı, 1'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.