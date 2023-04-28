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Giriş Tarihi: 28.4.2023 15:48

Falezlerde manzara keyfi hastanede bitti

Antalya'da falezlerde manzara seyrederken dengesini kaybeden Cüneyt Karaaslan (31), 20 metreden denize düştü. Deniz polisinin hızlı müdahalesiyle denizden alınan Karaaslan, hastaneye kaldırıldı.

DHA
Falezlerde manzara keyfi hastanede bitti

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Parkın içerisindeki falezlerde oturup manzarayı seyreden Cüneyt Karaaslan, bir anlık dengesini kaybedip 20 metreden denize düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi de bölgeye yönlendirildi. Deniz polisi, Cüneyt Karaaslan'ı bota alarak limana getirdi. Durumu iyi olan Karaaslan, ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Falezlerde manzara keyfi hastanede bitti
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