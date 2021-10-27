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Giriş Tarihi: 28.10.2021

Falezlerde ölüm

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Falezlerde ölüm
Antalya'da, önceki gün öğle saatlerinde Muratpaşa mahallesindeki falezler üzerinde dengesini kaybeden Tamer A. (31) 40 metreden aşağı düştü. Kano yapan gençler ve balıkçılar tarafından düşüşü görülen Tamer A., deniz polisi tarafından götürüldüğü Kaleiçi Yat Limanı'ndan hastaneye sevk edildi. Ancak talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tamer A.'nın 5 ay önce de aynı bölgede kaybolan köpeğini aramak için indiği falezlerde mahsur kaldığı öğrenildi. Polis, Tamer A.'nın cenazesini alması için ailesine ulaşılmaya çalışıldığını bildirdi.
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Falezlerde ölüm
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