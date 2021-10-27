Falezlerde ölüm

Antalya
'da, önceki gün öğle saatlerinde Muratpaşa
mahallesindeki falezler üzerinde dengesini kaybeden Tamer A
. (31) 40 metreden aşağı düştü. Kano yapan gençler ve balıkçılar tarafından düşüşü görülen Tamer A., deniz polisi tarafından götürüldüğü Kaleiçi Yat Limanı
'ndan hastaneye sevk edildi. Ancak talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tamer A.'nın 5 ay önce de aynı bölgede kaybolan köpeğini aramak için indiği falezlerde mahsur kaldığı öğrenildi. Polis, Tamer A.'nın cenazesini alması için ailesine ulaşılmaya çalışıldığını bildirdi.