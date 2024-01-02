Falezlerden düşen 2 üniversiteli öldü

Antalya'da falezlerden düşen biri genç kız 2 üniversiteli hayatını kaybetti. Yılbaşı gecesi Muratpaşa ilçesindeki Karaalioğlu Parkı'na giden Burak G. (21) ile Hilal Ö. (20), tarihi Hıdırlık Kulesi yakınlarında falezlerin üzerine çıktı. İki genç, yaklaşık 40 metre yükseklikten kayalık zemine düştü. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgede yapılan aramada iki gencin cesetleri bulundu. İtfaiye ekipleri ve deniz polisinin çalışmasıyla olay yerinden alınan cesetler, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.