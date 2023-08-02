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Giriş Tarihi: 2.8.2023 22:54

Falezlerden düşen Rus kadın turist için kurtarma seferberliği

Antalya'da 40 metrelik dünyaca ünlü falezlerden denize düşen Rus kadın turist için kurtarma seferberliği dikkat çekti. İtfaiye ve tatilciler tarafından turist sedye üzerinde falezlerden yaklaşık 1 saat süren çalışmayla çıkarıldı

İHA
Falezlerden düşen Rus kadın turist için kurtarma seferberliği

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Lara Caddesi'nde bulunan falezlerin denizle buluştuğu noktada meydana geldi. Alınan bilgiye göre; yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerin merdivenlerinden inerek denize girmek isteyen Rusya uyruklu bir kadın, dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düştü.

Kadının yerde acılar içerisinde yattığını gören diğer tatilciler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye öncelikli olarak deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Ekipler kadının karada olmasından dolayı güçlük yaşayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan kadının karaya çıkarılması için hazırlık yapıldı.



EKİPLER VE TATİLCİLER EL ELE ÇALIŞTI

İtfaiye ekipleri tarafından sedyeye alınan kadın çıkarılmakta güçlük çekilince vatandaşlardan ve turistlerden yardım istendi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kadın falezlerin üzerine çıkarılarak ambulansa alınıp özel bir hastaneye kaldırıldı. Kendini ifade edemeyen kadının üzerinden ise kimlik çıkmadı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kadının çıkarılmasında görev alan Osman Utgunoğlu, "Hanımefendi düşerek yaralanmış. Denizden alınamadı, insanların yardımı ile yukarı çıkardık. Kafasını çarpmış, yorucu bir mücadele oldu. Yardım eden herkese teşekkür ederiz." dedi.

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Falezlerden düşen Rus kadın turist için kurtarma seferberliği
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