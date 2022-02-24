Falyalı cinayetinde ‘Sedat Peker’ izi

KKTC'de Halil Falyalı’nın öldürülmesi soruşturmasında, koruması Türkistan Gülce’ye Falyalı’nın husumetli olduğu kişiler soruldu. Gülce, üç kişinin ismini verdi. Bunlardan biri Sedat Peker
SABAH, KKTC'de işlenen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasının seyrini değiştirebilecek önemli bir ifadeye ulaştı. KKTC soruşturma birimi, Falyalı'nın 7 yıldır yakın korumalığını yapan Türkistan Gülce'ye, Falyalı'nın kimlerle husumeti olduğu sorusunu yöneltti. Cinayet anında arkadaki arabasıyla patronunu takip eden Gülce, bu soruya, geçtiğimiz gün Interpol tarafından hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan ve Adalet Bakanlığı'nca Birleşik Arap Emirlikleri'nden geçici olarak tutuklanması istenen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ismini paylaştı. Gülce, "Ağam" dediği Halil Falyalı'nın husumetli olduğu üç kişiden birinin Sedat Peker olduğunu söyledi. Falyalı'nın oteline ise cinayetten kısa bir süre önce Ferdi Altuntaş isimli şahıs tarafından tehdit telefonu geldiği ortaya çıktı. Altuntaş'ın Les Ambassadeurs Hotel'i arayarak, "Siz göreceksiniz yakında çok şeyler olacak" dediğini aktaran Gülce, Falyalı'nın üçüncü husumetlisi olarak bildiği Enver Bahçeciler ismini de soruşturma makamlarıyla paylaştı. Gülce, bu ismin de Ferdi Altuntaş'la aynı koğuşta kalan bir isim olduğunu dile getirdi.