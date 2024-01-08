Fatih Camii imamına bıçaklı saldırı

İstanbul Fatih Camii'nde dün yatsı namazı sırasında slogan atarak huzursuzluk çıkaran Ömer S.'ye özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Dışarı çıkarılan Ömer S., namazın ardından tekrar içeri gelerek imam Galip Usta ile konuşmak istediğini söyledi. Aniden bıçağını çıkaran Ömer S., bu sırada odasında bulunan Usta ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden hafızlık talebesi Bilal Erdem'e saldırarak ağır yaraladı.İhbar üzerine camiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Usta ve Erdem, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Usta'nın üç bıçak darbesi aldığı, Erdem'in sırtından bıçaklandığı belirtildi. Saldırgan Ömer S. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette kasten yaralama suçundan kaydı bulunan ve psikolojik sorunları olduğu düşünülen Ömer S.'nin, 2028'e kadar ruhsatlı av tüfeğinin olduğu öğrenildi.İstanbul Valiliği, yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı. Hastaneye giderek yaralıların durumu hakkında bilgi alan İstanbul Valisi Davut Gül de "Hocamız Galip Usta ve talebesi Bilal Erdem'e Allah'tan şifa diliyoruz. Emniyetimiz olayı çok yönlü inceliyor" dedi.Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Alpaslan Mayadağlı, "İmam Galip Usta'nın göğüs ve boyun yaralanmaları var. En ciddisi boyun kısmında. Öldürme kastıyla vurulmuş. Durumu stabil hale getirildi" diye konuştu.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır. Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz" ifadesini kullandı.Saldırıyı şiddetle kınayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.