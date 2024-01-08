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Giriş Tarihi: 9.1.2024

Fatih Camii imamına bıçaklı saldırı

Namaz sırasında taşkınlık yapınca dışarı çıkarılan Ömer S., bir süre sonra geri döndü. Bıçakla saldırdığı imam Galip Usta ile kendisini engellemeye çalışan hafızlık talebesi Bilal Erdem’i ağır yaraladı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Fatih Camii imamına bıçaklı saldırı
İstanbul Fatih Camii'nde dün yatsı namazı sırasında slogan atarak huzursuzluk çıkaran Ömer S.'ye özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Dışarı çıkarılan Ömer S., namazın ardından tekrar içeri gelerek imam Galip Usta ile konuşmak istediğini söyledi. Aniden bıçağını çıkaran Ömer S., bu sırada odasında bulunan Usta ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden hafızlık talebesi Bilal Erdem'e saldırarak ağır yaraladı.



İhbar üzerine camiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Usta ve Erdem, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Usta'nın üç bıçak darbesi aldığı, Erdem'in sırtından bıçaklandığı belirtildi. Saldırgan Ömer S. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette kasten yaralama suçundan kaydı bulunan ve psikolojik sorunları olduğu düşünülen Ömer S.'nin, 2028'e kadar ruhsatlı av tüfeğinin olduğu öğrenildi.
İstanbul Valiliği, yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı. Hastaneye giderek yaralıların durumu hakkında bilgi alan İstanbul Valisi Davut Gül de "Hocamız Galip Usta ve talebesi Bilal Erdem'e Allah'tan şifa diliyoruz. Emniyetimiz olayı çok yönlü inceliyor" dedi.



ÖLDÜRME KASTIYLA BIÇAKLADI
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Alpaslan Mayadağlı, "İmam Galip Usta'nın göğüs ve boyun yaralanmaları var. En ciddisi boyun kısmında. Öldürme kastıyla vurulmuş. Durumu stabil hale getirildi" diye konuştu.

ÇELİK: SALDIRIYI LANETLİYORUZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır. Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz" ifadesini kullandı.
Saldırıyı şiddetle kınayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

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Fatih Camii imamına bıçaklı saldırı
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