Fatih Camii’nde Ramazan ayının ilk Cumasında İsrail protesto edildi

İsrailin Filistin ve Gazzeye yönelik gerçekleştirdiği katliam her Cuma günü olduğu gibi Ramazan ayının ilk Cuma namazından sonrada protesto edildi. Ramazan ayının ilk Cumasında İsrail'in Filistin Gazzeye yönelik saldırıları protesto edildi.

Bir araya gelen grup, ellerindeki Filistin bayrakları, İsrail aleyhinde pankart ve dövizlerle cuma namazı sonrasında Fatih Camii avlusunda bir araya geldi. Tekbir getirerek, İsrail aleyhinde sloganlar atan grup, Gazze'de, İsrail'in düzenlediği saldırıda şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Filistin'e destek amacıyla düzenlenen protesto gösterisine kadınlar ve çocuklarda katıldı. Çocuk ve bebekleriyle gelen kadınlar camii avlusunda haremlik selamlık şekilde durdu. Daha sonra ellerindeki Filistin bayraklarını sallayan kadınlar protesto gösterisine destek verdi.

Fatih Camii'nin avlusuna toplanan yüzlerce kişi Ramazan ayında Gazzelilerin halen katledildiğini dünyanın buna sessiz kaldığını acilen yardımların arttırılıp İsrail'in protesto edilmesini ve katliamların durdurulmasını istediler.