Haberler Yaşam Haberleri Fatih kütüphaneleri dolup taşıyor
Giriş Tarihi: 22.11.2023

Fatih kütüphaneleri dolup taşıyor

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Fatih kütüphaneleri dolup taşıyor
İstanbul Fatih'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Fatih kütüphanelerine üye sayısı 250 bine ulaştı. 143 bin kitap ve toplam 1800 kişi kapasiteli Fatih kütüphanelerinde, kitap okuma ve ders çalışma alanlarının yanı sıra seminer odası, bilgisayar ve kafeterya bulunuyor. Her yaştan genç, güven ve huzur içinde çalışma yapıyor, belli saatlerde çay, kahve, çorba sunuluyor ve her hafta sürpriz ikramlarda bulunuluyor. Kafeteryada uzun süre vakit harcamanın önüne geçmek ve tüm ziyaretçilerin yararlanabilmesi için, giriş kartları 25 dakika olarak programlandı. Ücretsiz Wifi, yazı çıktısı ve fotokopi hizmeti sunulan Fatih kütüphanelerinde öğrenci ve kitapseverler ödünç kitap da alabiliyor. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, ilçeye 4 yılda 12 kütüphane kazandırdıklarını belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…
Azerbaycan'dan ABD'ye "Ermenistan" tepkisi: İkiyüzlülüğün tezahürü
Son dakika: İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı! Netanyahu'dan alçak sözler: Soykırıma devam edeceğini ilan etti
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı!
Dünya bunu konuşuyor: Yürüyen iskeletler devri bitti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika | BRICS Zirvesi Sonuç Bildirgesi: Filistinlilerin kendi topraklarından zorla çıkarılmasını kınıyoruz
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Yolyemezler suç örgütü çökertildi
Kilosu tam tamına 250 bin TL! Duyan oraya koştu
CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu'nun beceriksizliğini yalanlarla perdeledi
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih kütüphaneleri dolup taşıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA