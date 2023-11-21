Fatih kütüphaneleri dolup taşıyor

İstanbul Fatih'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Fatih kütüphanelerine üye sayısı 250 bine ulaştı. 143 bin kitap ve toplam 1800 kişi kapasiteli Fatih kütüphanelerinde, kitap okuma ve ders çalışma alanlarının yanı sıra seminer odası, bilgisayar ve kafeterya bulunuyor. Her yaştan genç, güven ve huzur içinde çalışma yapıyor, belli saatlerde çay, kahve, çorba sunuluyor ve her hafta sürpriz ikramlarda bulunuluyor. Kafeteryada uzun süre vakit harcamanın önüne geçmek ve tüm ziyaretçilerin yararlanabilmesi için, giriş kartları 25 dakika olarak programlandı. Ücretsiz Wifi, yazı çıktısı ve fotokopi hizmeti sunulan Fatih kütüphanelerinde öğrenci ve kitapseverler ödünç kitap da alabiliyor. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, ilçeye 4 yılda 12 kütüphane kazandırdıklarını belirtti.