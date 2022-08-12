Fatih’te satranç heyecanı

Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı. Atatürk Çağdaş Yaşam Spor Salonu'nda 22 ülkeden 45'i unvan sahibi 1000'i aşkın yarışmacının 14 Ağustos'a kadar mücadele vereceği turnuvada dereceye girenlere 100 bin liraya varan ödül verilecek. Bu yıl turnuvaya rekor sayıda katılım olduğunu belirten Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, son yıllarda satrancın gençler arasında rağbet görmesinin ve takımların uluslararası turnuvalarda başarı elde etmelerinin gurur verici olduğunu belirterek, "İlçemize üç yılda tam donanımlı birçok spor merkezi kazandırdık. Gençlerimizin refahını artırmayı, eğitim ve sosyalleşme imkanlarını zenginleştirmeyi öncelikli hedeflerimiz arasında değerlendiriyoruz" dedi.