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Giriş Tarihi: 17.6.2022

Fatih’ten Erdoğan’a uzanan hikaye

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Fatih’ten Erdoğan’a uzanan hikaye
Balkanlar'ın gözde turizm ülkesi Karadağ'a seyahat edenlerin uğrak yerlerinden biri de Osmanlı'dan kalma Tuzi Şehitliği ve Nizam Camisi... 2000'de yeniden inşasına başlanan ve 10 yılda tamamlanan caminin hikâyesi ilgi çekiyor. Fatih Sultan Mehmed'in Balkan seferleri sırasında yapılan cami, aradan geçen 400 yılda savaşlar ve depremlerden dolayı tahrip olmuştu.



Müslüman nüfus, 1911'de caminin onarımı için dönemin Osmanlı hükümetinden yardım istedi. Ancak 1912'de başlayan Balkan Savaşları nedeniyle gerekli yardım yapılamadı. 2000'de yeniden başlanan caminin inşası, 2010'da tamamlandı. 2011'de dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ camiyi ziyaret ettiğinde, Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Feyziç, "Türkiye olarak mektuplarımıza cevap vermek için ne olur 100 yıl beklemeyin" dedi.



'100 YIL SONRA AYAĞA KALDIRDIK'
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2013'te partisinin grup toplantısında Feyziç ile Bozdağ'ın görüşmesini aktardı ve "O ilk mektubun yazılmasından tam 100 yıl sonra Nizam Camisi'ni biz tekrar ayağa kaldırdık" ifadesini kullandı. O günden sonra Nizam Camisi, Balkan turlarının da uğrak yeri haline geldi, seyahat acentelerinin Karadağ turlarındaki rotalarından biri oldu. Cami görevlisi Bayram Padovic, misafirlerini güler yüzle karşılıyor ve gördükleri ilgi karşısında mutluluğunu dile getiriyor. Turist rehberi Sefa Gülbaş da turlarda caminin hikâyesini anlatıyor. Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya ve sahil şehri Tivat'a seferleri bulunuyor. Podgoritsa Havalimanı, Nizam Camisi'ne daha yakın mesafede yer alıyor.

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Fatih’ten Erdoğan’a uzanan hikaye
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