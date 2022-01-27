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Giriş Tarihi: 27.1.2022 09:38 Son Güncelleme: 27.1.2022 09:47

Fatma Girik son yolculuğuna uğurlanıyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Fatma Girik son yolculuğuna uğurlanıyor

Tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam’ın efsane oyuncusu mavi gözlü sanatçı Fatma Girik’in kar yağışından dolayı ertelenen cenaze töreni  daha önce başkanlığı yaptığı Şişli Belediyesinde yapılıyor. Türk bayrağına sarılı naaşı Belediye binasına getirildi. Belediye binasının dış yüzeyine ise Girik’in fotoğrafının bulunduğu afişte “Şişli seni hiç unutmayacak Fatma Girik” yazıldı

Tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane oyuncusu mavi gözlü sanatçı Fatma Girik'in kar yağışından dolayı ertelenen cenaze töreni daha önce başkanlığı yaptığı Şişli Belediyesinde yapılıyor. Türk bayrağına sarılı naaşı Belediye binasına getirildi. Belediye binasının dış yüzeyine ise Girik'in fotoğrafının bulunduğu afişte "Şişli seni hiç unutmayacak Fatma Girik" yazıldı.



Belediyedeki törenin ardından Efsane sanatçı Fatma Girik'in naaşı saat 11.00'da Cemal Reşit Rey Salonu'n getirilip anma töreni yapılacak.

Cemal Reşit Rey Salonunda düzenlenecek törenden sonra Teşvikiye Camiinde Öğle namazına mütakip kılınacak cenaze namazından sonra Girik'in cenazesi Bodrum'da hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.

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Fatma Girik son yolculuğuna uğurlanıyor
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