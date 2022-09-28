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Giriş Tarihi: 28.9.2022

Fatma Zehra tedavi için Dubai’ye gitti

Giresun’da yaşayan Tufan ve Canan Eken çiftinin SMA Tip 1 hastası çocukları 28 aylık Fatma Zehra, SMA ile olan savaşını kazandı. Tedavisi için gereken para yardım kampanyası ile toplanan Fatma Zehra, ailesi ile birlikte Dubai’ye gitti. Çok mutlu olduklarını belirten Eken ailesi, destek veren herkese teşekkür etti.

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Fatma Zehra tedavi için Dubai’ye gitti
Bulancak ilçesinde yaşayan Tufan Eken (28) ve Canan Eken (26) 4 yıl önce evlendi. Çift bir süre sonra ilk bebekleri Fatma Zehra'yı kucaklarına aldı. Eken ailesi çocuklarının hareketlerinde farklılık görünce doktora başvurdu. Yapılan kontroller sonucunda Fatma Zehra'ya henüz 10 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu.

'1,5 YIL SONRA GÜZEL HABER GELDİ'
Fatma Zehra bebek için Valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Birçok ilde hem ailesi hem de gönüllüler tarafından yardım stantları kuruldu. Sosyal medya hesaplarından yardım çağrıları yapıldı. Mutlu haber ise 1,5 yıl sonra geldi. Fatma Zehra'nın tedavisi için gereken 2 milyon 300 bin dolar toplandı. Aile yapılan son kontrollerin ardından Fatma Zehra ile birlikte tedavisini olabilmek için Dubai'ye gitti.

'AYLARDIR BUGÜNÜN GELMESİNİ BEKLİYORDUK'
Çok mutlu olduklarını belirten anne Canan Eken, "Çok şükür bugünlere kavuştuk. Başardık. Çok heyecanlıyız. Yavrumuz sağlığına kavuşacak. Aylardır bugünün gelmesin bekliyorduk. Bizim yavrumuz ilacını alıp, sağlığına kavuşacak ama bundan sonra diğer yavrularımız içinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Onlara umut olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Fatma Zehra tedavi için Dubai’ye gitti
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