Fay hattının başladığı dağdan kopan kaya parçaları tedirgin ediyor

Afyonkarahisar'da 3 Şubat 2002'de meydana gelen 6.0 ile 6.3 büyüklüğündeki depremler Çay, Sultandağı ve Bolvadin ilçelerinde yıkıma neden oldu. Depremde 42 kişi yaşamını yitirdi, onlarca bina hasar aldı. Kayıtlara 'Çay depremleri' olarak geçen felaketin ardından Bolvadin ilçesinde yarıklar oluştu, yüzey deformasyonları görüldü. İlçeye bağlı Dipevler köyü bölgesinde, bunlara ek olarak yerleşim alanları ile evlerde çatlaklar oluştu. Dipevler'deki birçok evin duvarında, kolonlarında ve zemininde derin çatlaklar ortaya çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tedirginlikleri iyice artan köy sakinlerini bu kez de yerleşim yerlerine doğru yuvarlanan kayalar korkuttu.